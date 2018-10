"Fino a qui - il tour", le prime date del tour dei Tiromancino

Dopo aver concluso l’instore tour per la promozione dell’album “Fino a qui”, i Tiromancino sono pronti ad un nuovo tour nei teatri per il 2019. Il progetto discografico voluto da Federico Zampaglione sta riscuotendo un grandissimo successo e già il frontman, durante la presentazione, aveva accennato alle prossime attività live del gruppo con una serie di concerti accompagna da un’orchestra, una novità assoluta per i Tiromancino. “Fino a qui” è composto da 4 brani inediti e un'antologia di 12 canzoni. La particolarità del progetto sta nella scelta di rielaborare le canzoni più importanti della storia del gruppo accanto a grandi nomi della musica italiana.

L'album "Fino a qui" e la tracklist

Gli artisti coinvolti sono Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni e, a sorpresa, Lilly Z, ovvero Linda Zampaglione, figlia del cantautore che canta sulle note di “Immagini che lasciano il segno”. Questa la tracklist dell’album uscito il 28 settembre:

“Sale, amore e vento” (performer Tiromancino); “Noi casomai” (performer Tiromancino); “La descrizione di un attimo” (performer Tiromancino feat. Jovanotti); “Due Destini” (performer Tiromancino feat. Alessandra Amoroso); “Per me è importante” (performer Tiromancino feat. Tiziano Ferro); “Un tempo piccolo” (performer Tiromancino feat. Biagio Antonacci); “Liberi” (performer Tiromancino feat. Giuliano Sangiorgi); “Amore impossibile” (performer Tiromancino feat. Elisa e Mannarino); “Se mi verrai a cercare” (performer Tiromancino feat. Alborosie); “Muovo le ali 2018” (performer Tiromancino feat. Fabri Fibra); “I giorni migliori” (performer Tiromancino feat. TheGiornalisti); “Strade” (performer Tiromancino feat. Calcutta); “Imparare dal vento” (performer Tiromancino feat. Luca Carboni); “Settembre scordati di noi” (performer Tiromancino); “Immagini che lasciano il segno” (performer Tiromancino feat. Linda Zampaglione) e “Piccoli miracoli” (performer Tiromancino – Acoustic Version)

Dopo aver rilasciato come primo singolo “Due destini”, i Tiromancino hanno scelto “Noi casomai” come secondo estratto dall’album. La canzone è una degli inediti presenti nell’antologia e descritta come una ballad molto emotiva dallo stesso Federico Zampaglione che ha presentato la canzone alla Mostra del Cinema di Venezia. Il disco “Fino a qui” è «il più complesso e sfaccettato che ho mai fronteggiato in vita mia», ha scritto Federico in un post di Instagram.

Il tour nei teatri da gennaio 2019

Ora però è tempo di organizzare il tour che avrà inizio a gennaio. Sono state annunciate per ora quattro date dove i Tiromancino saranno accompagnati dalla Ensemble Symphony Orchestra. Durante lo show, come riporta il comunicato ufficiale, lo spettatore assisterà a numerose alchimie tra musica e immagini. Zampaglione ha dichiarato in merito al tour: «È il concerto della vita, vi aspettiamo in tanti per condividere questo momento bellissimo con ognuno di voi». Sul palco ci saranno anche Antonio Marcucci (chitarre e cori), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte,tastiere e campionatori). I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 16 di martedì 16 ottobre, sul sito ufficiale di TicketOne. Queste le date ufficiali: