"Cremonini live", il tour riparte da Torino: la scaletta

Dopo le date zero a Mantova, il tour “Cremonini Live 2018” parte ufficialmente oggi, 6 novembre, dal Pala Alpitour di Torino. Dopo un’estate di concerti negli stadi, il cantante bolognese presenterà al pubblico le canzoni dell’ultimo album “Possibili scenari” nei palasport di tutta Italia. La data torinese darà il via al nuovo tour che proseguirà fino a dicembre 2018, molti show hanno già registrato il sold out. Il “Cremonini Live 2018” farà tappa nei palazzetti di Torino, Milano, Conegliano, Padova, Firenze, Rimini, Ancona, Bologna e poi ancora Bari, Eboli, Acireale e Roma.

Cremonini in concerto a Torino: info e biglietti

Il concerto al Pala Alpitour di Torino del 6 novembre segnerà l’inizio ufficiale del tour “Cremonini Live 2018”. Ad ora, sono rimaste ancora disponibilità per poter assistere all’evento: attualmente sono ancora acquistabili, su circuito Ticketone, biglietti nel primo anello numerato a 52 euro + d.p. e nel secondo anello numerato con visione limitata laterale a 40 euro + diritti di prevendita. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21. Il Pala Alpitour di trova in Corso Sebastopoli 123 a Torino, quartiere Santa Rita, a fianco allo Stadio Olimpico e di fronte parco di Piazza D’Armi. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o coi mezzi pubblici: linee 4, 10, 14, 17 e 63.

La scaletta del concerto

Nonostante non sia stata resa nota la scaletta ufficiale, considerando i precedenti live di Cesare Cremonini possiamo prevedere quali saranno le canzoni portate in scena durante la data torinese al Pala Alpitour. Di certo non mancheranno i brani del nuovo album “Possibili scenari”, accompagnati dai più grandi successi del cantautore bolognese e da qualche hit ripescata dal suo passato all’interno dei Lunapop. Ciò che è certo è che per il tour invernale la scaletta varierà rispetto a quella seguita durante i concerti negli stadi dello scorso giugno. Cremonini, inoltre, regalerà ai fan un nuovo momento piano e voce per arricchire la sua performance negli show dei palasport. Di seguito la possibile scaletta del concerto:

Cercando Camilla Possibili scenari Kashmir-Kashmir Padremadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Latin Lover Lost in the weekend Un uomo nuovo Buon viaggio (Share the love) Momento silenzioso Una come te Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Mondo Logico #1 GreyGoose Dev’essere così Al tuo matrimonio Il pagliaccio 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore

L’ultimo album “Possibili scenari”

L’ultimo disco pubblicato da Cesare Cremonini è “Possibili scenari”, uscito il 24 novembre 2017. Ad anticipare l’arrivo dell’album è stato condiviso il singolo “Poetica”, seguito poi dagli altri estratti nel corso del 2018: “Nessuno vuole essere Robin”, “Kashmir-Kashmir” e la title track “Possibili scenari”, pubblicata come singolo nel mese di ottobre insieme a un videoclip ufficiale. L’album è arrivato a tre anni e mezzo di distanza dal precedente “Logico”, Cesare Cremonini ha lavorato ai testi e alle musiche del disco insieme a Davide Petrella. “Possibili scenari” è stato registrato tra Bologna e Londra tra gennaio 2016 e agosto 2017.