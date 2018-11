Fedez, record per il video del nuovo singolo "Prima di ogni cosa"

Il video “Prima di ogni cosa”, nuovo singolo di Fedez dedicato al figlio Leone, ha già raggiunto le quattro milioni di visualizzazioni in un giorno e continua a macinare clic dalla sua pubblicazione ufficiale. Un grande successo per il rapper che dopo il progetto artistico in collaborazione J-Ax ha deciso di anticipare il suo nuovo album con “Prima di ogni cosa”, canzone dedicata al figlio Leone, avuto insieme alla moglie Chiara Ferragni. Nel video è presente anche il piccolo e proprio qualche giorno fa il rapper ha condiviso in un video la reazione felice del bimbo, nato lo scorso marzo, quando vede se stesso in televisione: «A Leo è piaciuto per fortuna», scrive Fedez. «Grazie del supporto che state dando a 'Prima di ogni cosa'. State rendendo Fede felicissimo, e anche me ovviamente», ha commentato Chiara Ferragni su Instagram.

Il successo di "Prima di ogni cosa"

Il brano “Prima di ogni cosa” è al primo posto tra i brani più richiesti su iTunes ed è ai vertici delle classifiche. Queste le parole di Fedez: «Non avrei mai immaginato che una canzone così intima e personale potesse arrivarvi in questo modo. Grazie per esserci. Grazie di tutto». In un solo giorno Fedez era in testa a tutte le classifiche: primo su iTunes, su Apple Music, primo in tendenza su Twitter, primo su Spotify con oltre 843 mila streams e primo in tendenza su YouTube con il teaser e il video ufficiale diretto da Darren Craig, che ha già superato oltre 3,8 mln di views. Impegnato come giudice a X Factor dove guida la categoria over, Fedez ha anche annunciato il ritorno sui palchi dei palasport delle principali città italiane con un nuovo tour. La tournée, i cui biglietti sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, partirà il 15 marzo dal Mandela Forum di Firenze, per terminare il 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano. Le date del tour:

Venerdì 15 marzo 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 marzo 2019 Torino, Pala Alpitour

Giovedì 21 marzo 2019 Bologna, Unipol Arena

Sabato 23 marzo 2019 Montichiari (BS), PalaGeorge

Giovedì 28 marzo 2019 Ancona, PalaRossini

Sabato 30 marzo 2019 Eboli, PalaSele

Martedì 2 aprile 2019 Acireale, Pal’Art Hotel

Venerdì 5 aprile 2019 Roma, PalaLottomatica

Lunedì 8 aprile 2019 Milano, Mediolanum Forum

Sabato 13 aprile 2019 Padova, Kioene Arena

Domenica 14 aprile 2019 Conegliano, Zoppas Arena

La storia del brano "Prima di ogni cosa"

In un’intervista rilasciata su Vanity Fair, Fedez ha ripercorso la storia del brano e delle emozioni che ha provato: «Ho scritto la canzone mentre arrivava Leo, e poi dopo. Tra febbraio e marzo scorsi, a Los Angeles. Ma è un brano che ha dentro una ventina di versioni diverse. Ci tenevo talmente tanto a farlo bene. Ho lavorato su sei ottave, io che scrivo sempre in quattro quarti. Adesso ogni giorno per me è una prima volta perché Leo inizia a riconoscerci, a sorridere e proprio a noi, a volere stare in piedi, e ogni mese è più incredibile. E mancano ancora il parlare, il camminare, il confronto».