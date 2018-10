Salmo, il video che annuncia il nuovo album “Playlist”

Un video su Pornhub per anticipare la pubblicazione del nuovo album. Protagonista della particolare iniziativa è Salmo, uno dei rapper del momento, che ha deciso di intraprendere una nuova collaborazione con il portale online d’intrattenimento per adulti, in attesa della pubblicazione del suo prossimo disco, “Playlist”, in uscita il 9 novembre. L’artista è quindi presente su Pornhub da oggi con un suo canale personale, sul quale ha caricato un video in esclusiva per il lancio dell’album, che è già disponibile in pre-save sulle principali piattaforme di vendita online.

Il video di Salmo su Pornhub

Il video è stato pubblicato da Salmo su Pornhub per promuovere l’uscita del suo nuovo album, “Playlist”, prevista per il 9 novembre. La clip è stata girata dal regista Andrea Folino con il duo Younuts!, composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, con le strategie di Brand Warriors e la produzione e il coordinamento di Lebonski Agency / Maestro. Il video è stato ideato dallo stesso Salmo e da oggi è disponibile in rotazione anche sull’homepage di Pornhub, che ospita oltre 100 milioni di visitatori ogni giorno.

Pornhub e la musica

Non si tratta della prima volta che Pornhub collabora con dei musicisti. L’esempio più celebre è senza dubbio il sodalizio con il rapper statunitense Kanye West, che è stato tra l’altro il direttore creativo dei Pornhub Awards. In Italia, però, l’iniziativa di Salmo è senza precedenti. «Siamo davvero felici di poter ospitare il video di lancio per il nuovo album di Salmo», ha dichiarato Corey Price, Vice President di Pornhub. «È entusiasmante, come sempre, che più artisti scelgano la nostra piattaforma per diffondere la propria arte». Inoltre, è anche la prima volta che un artista italiano è presente sulla piattaforma con una sua pagina personale.

“Playlist”: il nuovo album di Salmo

Il prossimo album di Salmo, “Playlist”, sarà pubblicato il 9 novembre per etichetta Epic / Sony Music. L’album sarà disponibile in versione CD, in CD edizione limitata con booklet fotografico e VIP pass, come versione vinile colorato e naturalmente in digitale. Il disco è stato anticipato nelle settimane scorse da “90MIN”, il singolo di lancio, già certificato disco d’oro. Stando alle ultime dichiarazioni del rapper, l’album – che si compone di tredici brani inediti – dovrebbe vedere ben cinque featuring, che tuttavia sono ancora avvolti nel mistero. La tracklist di “Playlist”:

90MIN. Stai Zitto Ricchi E Morti Dispovery Channel Cabriolet Ho Paura Di Uscire Sparare Alla Luna Pxm Il Cielo Nella Stanza Tiè! Ora Che Fai? Perdonami Lunedì

Il tour di Salmo

Salmo presenterà il suo nuovo album in due concerti – evento, in programma il 16 dicembre al Palalottomatica di Roma e il 22 dicembre al Forum di Assago, fuori Milano (live già sold-out). Si tratta dei primi show che il rapper terrà come artista solista nei palasport. Ai due concerti si è inoltre aggiunta la data zero, in programma giovedì 13 dicembre al Palasport di Vigevano.

I tour sono da sempre una delle attività preferite di Salmo, che ha più volte dichiarato di pubblicare i dischi proprio in previsione delle esperienze sopra il palco.