Laura Pausini in concerto a Torino: tutte le info

Laura Pausini farà tappa a Torino per un doppio appuntamento sold out: venerdì 26 ottobre e sabato 27 ottobre la cantante si esibirà al Pala Alpitour per il suo “Fatti sentire world tour”. La tournée ha riscosso grande successo in tutto il mondo, registrando il tutto esaurito anche fuori dai confini nazionali. Durante i concerti, insieme ai più grandi successi della Pausini, saranno presentate le canzoni del nuovo album “Fatti sentire”, pubblicato il 16 marzo 2018 in tutto il mondo per Atlantic Records.

Tutte le info sui concerti di Torino

Il doppio appuntamento torinese è sold out già da tempo per entrambe le date di venerdì 26 e sabato 27 ottobre, pertanto non ci saranno biglietti disponibili in cassa. I concerti si terranno al Pala Alpitour (Corso Sebastopoli 123, Torino): i cancelli apriranno alle ore 19 e l’inizio dello show è previsto per le ore 21. Laura Pausini sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da sette elementi più cinque coristi. Una lunga passerella porterà la cantante in mezzo al suo pubblico, tra giochi di luce e visual appositamente studiati per lo show. I concerti della Pausini saranno preceduti rispettivamente dalle performance di due opening act: Deborah Iurato il 26 ottobre e Tony Maiello nella serata del 27 ottobre. Dopo aver esibito il biglietto valido per l’accesso al concerto (che va conservato fino all’uscita dall’impianto e dev’essere mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo), a tutela della comune incolumità saranno predisposti i controlli di sicurezza. Sul sito ufficiale del Pala Alpitour sono segnalate tutte le norme di comportamento e gli oggetti che è vietato introdurre all’interno del palazzetto. La Pausini ha dato il via al tour a supporto del suo ultimo album “Fatti sentire” lo scorso luglio, con la data zero di Jesolo seguita dal doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma. Questa estate la cantante romagnola è volata oltreoceano portando la sua musica sui palchi di Stati Uniti d’America, Messico, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perù, Argentina, Cile e Brasile. Il “Fatti sentire world tour” è tornato in Italia e in Europa da settembre 2018 ed ora Laura Pausini è alle prese con le ultime date a Torino (26 e 27 ottobre), Roma (30 e 31 ottobre) ed Eboli (3 e 4 novembre).

Scaletta del concerto

La scaletta ufficiale dei concerti di Torino non è ancora stata resa nota, ma di certo non potranno mancare le canzoni dell’ultimo album “Fatti sentire” e le più grandi hit di Laura Pausini. Di seguito i brani portati in scena nel corso delle ultime date del tour, la scaletta potrebbe subire variazioni: