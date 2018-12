Il tour italiano di Laura Pausini prosegue nel mese di settembre con un calendario fitto di date in vari palazzetti italiani. Già tra una decina di giorni sarà possibile vederla in concerto al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, dove sarà possibile ascoltare dal vivo “Fatti Sentire”, il nuovo disco di inediti pubblicato in tutto il mondo da Atlantic/Warner music e già disco di platino.

I concerti italiani dei prossimi giorni saranno pieni di sorprese, come quelli del mese di luglio ed agosto che l’hanno vista protagonista al Circo Massimo di Roma (la prima donna in assoluto ad esibirsi in questo contesto) ed in giro per il mondo, tra cui Los Angeles, Miami, Buenos Aires e New York. Non mancheranno grandi scenografie, giochi di luce e molto altro. Il palco su cui si esibirà la Pausini sarà un vero trionfo di tecnologia e spettacolo.

“Fatti sentire”. L’album

L’album, pubblicato il 16 marzo 2018, è dedicato alla nonna paterna Maria ed è composto da 14 tracce inedite tra generi dance, pop, rock e sonorità elettroniche. Ognuno dei brani racconta cosa è successo a Laura Pausini nella sua vita ed ognuno di essi è legato agli altri da un comune denominatore: in ogni canzone c’è una persona che deve fare una scelta e che, perciò, deve “farsi sentire”.

Tra i collaboratori dell’album compaiono molti artisti con cui Laura Pausini ha già avuto modo di lavorare insieme: Tony Maiello (testo e musica de “Il coraggio da vendere”), Virginio (testi E.STA.A.TE), il giovane Gaetaneo Moragas (un ragazzo iscritto al fan club ufficiale che ha avuto la possibilità di partecipare al coro del brano “Nuevo”) e molti altri.

L’album “Fatti Sentire” è stato pubblicato anche in lingua spagnola con il titolo “Hazte Sentir”.

“Fatti sentire World Wide Tour 2018”: la scaletta

Non ci sono ancora certezze sulla scaletta delle prossime date. Tuttavia, probabilmente, sarà la medesima proposta durante l’anteprima a Jesolo. Ecco le canzoni in scaletta del tour 2018 di Laura Pausini che, quasi con certezza, i fan potranno ascoltare nei live di settembre: