Laura Pausini conquista il Circo Massimo: stasera si replica lo show

Ha conquistato Roma ed è pronta a replicare il successo. Laura Pausini è stata accolta ieri sera, 21 luglio, dall’abbraccio di 15mila fan che si sono dati appuntamento al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour. Questa sera, il secondo appuntamento dello show della cantante romagnola. Una festa per celebrare, insieme al suo pubblico, i 25 anni di carriera.

I record di Laura

Il palco del Circo Massimo fa segnare un nuovo record a Laura Pausini: dopo essere stata la prima donna a esibirsi a San Siro (2007), la prima in tour negli stadi italiani (2016), è ora anche la prima a conquistare l'antica struttura nel cuore della Capitale. "Sono emozionata, ma ho meno paura del solito. Sarà l'età. È la prima volta che faccio una cosa così grande senza ansia, evidentemente l'ho smaltita nella settimana che ha preceduto la data zero a Jesolo", ha detto la cantante appena prima di salire sul mastodontico palco tra luci ed effetti speciali.

Sognando il Colosseo

"Ho fatto San Siro, ora il Circo Massimo. Cosa rimane? Be', c'è il Colosseo. Sono gli ultimi colpi, bisogna darci dentro", dice, scherzando, ai giornalisti. E quando qualcuno le ha fatto notare che nei giorni scorsi a Beyoncè è stato negato il permesso di registrare un video perché già occupato da Alberto Angela, lei scherza: "Adoro! A casa nostra prima noi. Oh, ma solo in questa situazione, eh? Non prendetela come una dichiarazione politica", sottolinea. Dopo Roma, Laura Pausini porterà il suo Fatti Sentire Worldwide Tour a Miami (26 luglio), prima di tornare in Italia dall’8 settembre.