Laura Pausini: in arrivo quattro date al Mediolanum Forum

Con il singolo “E.STA.A.TE” è stata una delle protagoniste delll’estate 2018, ma Laura Pausini non si ferma e forte del grande successo dell’album di inediti “Fatti Sentire” prosegue inarrestabile il suo tour mondiale. Un’estate straordinaria per la cantante romagnola che è diventata la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo di Roma in due serate storiche per la musica italiana. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, un altro prestigioso traguardo per Laura Pausini che a settembre sarà di nuovo in Europa per un tour nei palasport italiani dopo alcune date negli Stati Uniti e in America Latina. Tra i tanti concerti in programma anche le attesissime quattro date al Mediolanum Forum l'8, il 9, l'11 e il 12 settembre con le prime due già sold out. Anche a Milano quindi porterà sul palco le canzoni del suo tredicesimo album, “Fatti Sentire” che vede alcune importanti collaborazioni con Tony Maiello, Enrico Nigiotti e Niccolò Agliardi. Ma c’è ovviamente spazio anche per i grandi classici che tutti i fan sperano di ascoltare e nella scaletta dei concerti sembrano confermati i brani “E ritorno da te”, “Tra te e il mare”, “Incancellabile”, “Resta in ascolto” e tanti altri. Laura in questo tour è accompagnata da: Paolo Carta (chitarra elettrica e direzione musicale), Nicola Oliva (chitarra elettrica e chitarra acustica), Fabio Coppini (pianoforte), Andrea Rongioletti (tastiere), Carlos Hercules (batteria), Roberto Gallinelli (basso elettrico), Ernesto Lopez (percussioni) e ai cori Gianluigi Fazio, Roberta Granà, Monica Hill, Claudia D’Ulisse e David Blank.

Il sogno di cantare a Cuba

Nel frattempo Laura Pausini è riuscita a realizzare un suo sogno nel cassetto. Nel giugno scorso la cantante è stata l’ospite speciale del concerto dei Gente de Zona a Cuba. Laura si è esibita davanti a 250mila persone e ha cantato grandi classici come “La solitudine”, “Non c'è” e "Strani Amori", tutti in lingua spagnola. Inoltre per la gioia del pubblico ha presentato "Nadie ha dicho” in compagnia di Gente de Zona. Queste le parole di Laura su Instagram: «Il mio sogno, in questi 25 anni di carriera, era cantare per i miei fan a Cuba, uno dei pochi paesi al mondo che non avevo mai visitato. Per un cantante, il modo migliore per dire “grazie” al proprio pubblico è cantare dal vivo, guardare i volti, cantare insieme le canzoni. Tutto questo è stato possibile grazie ai miei amici Gente de Zona e la nostra canzone "Nadie ha dicho". Non dimenticherò mai questa giornata pazza e bellissima fatta in 24 ore senza dormire, ma con il cuore pieno d'amore. La musica unisce, la amo».

La nomina ad Ambasciatrice del World Food Programme

Non solo concerti ma anche prestigiosi riconoscimenti. Nel mese di luglio Laura Pausini è stata nominata Goodwill Ambassador del World Food Programme (WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma che lavora in oltre 80 Paesi fornendo assistenza alimentare alle persone colpite da conflitti e disastri naturali. «Con la sua straordinaria musica Laura ha la capacità di raggiungere milioni di persone in tutto il mondo: persone di ogni cultura, paese, religione e regione. La sua incredibile voce potrà ora parlare dei più affamati e vulnerabili, e noi del WFP siamo orgogliosi di poter lavorare con lei per conto dei 90 milioni di persone che assistiamo» ha dichiarato David Beasley, Direttore Esecutivo del World Food Programme. «Sono felicissima di questo nuovo incarico - ha detto la musicista - Il WFP è una realtà molto importante a livello internazionale, e conosco la serietà con cui opera in tutto il mondo. Sono certa che da questa collaborazione nasceranno iniziative straordinarie, che non vedo l’ora di supportare».