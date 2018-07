Laura Pausini in concerto a Roma, la scaletta

Il 21 e 22 luglio il Circo Massimo ospiterà nella sua suggestiva location una delle cantanti italiane più apprezzate a livello mondiale: stiamo parlando di Laura Pausini, la grande cantautrice originaria di Faenza pronta a far tremare Roma. Il 16 marzo 2018 è uscito il suo ultimo album, “Fatti sentire”: ed è proprio per promuovere il disco che il 21 luglio prenderà il via il “Fatti sentire World Wide Tour 2018”. Questo partirà da Roma – anche se la data zero è stata fatta a Jesolo - e vedrà la cantante impegnata in una serie di concerti in giro per il mondo.

Il “Fatti sentire World Wide Tour 2018”

Laura Pausini, infatti, è conosciuta e apprezzata non solo in Italia, ma in tutto il mondo. “Fatti sentire” è uscito anche in spagnolo con il titolo di “Hazte sentir”, e la versione italiana ha scalato le classifiche delle principali hit musicali del mondo. Il disco ha raggiunto la prima posizione in Italia e in Argentina, mentre negli Stati Uniti è arrivato 12esimo nella classifica riguardante gli album mondiali. Un successo strepitoso, che conferma Laura Pausini una delle cantanti più di livello che il nostro paese abbia mai avuto.

Non bisogna quindi stupirsi che la notizia del “Fatti sentire World Wide Tour 2018” abbia mandato in fibrillazione milioni di persone in tutto il mondo. La data zero di Jesolo ha mostrato tutta la potenza della voce di Laura Pausini, non a caso paragonata all’inizio della sua carriera alla grande Barbra Streisand. Ventiquattro canzoni intonate con il pubblico e anche qualche omaggio alle grandi star internazionali come Ed Sheeran e Justin Bieber, che hanno emozionato e stupito tutti. La scaletta di Jesolo potrebbe dare qualche suggerimento su quella che sarà fatta a Roma – anche se è probabile che Laura Pausini apporti alcuni cambiamenti al programma.

La scaletta del concerto di Roma

Ovviamente la scaletta del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo è solo presunta, ma è probabile che inizi la sua perfomance con uno dei suoi ultimi successi, “Non è detto”. Dovrebbe proseguire poi con “E.sta.te” e un medley composto da “Primavera in anticipo”, “La mia risposta” e “Le cose che vivi”. Le altre canzoni probabili nella scaletta sono “Frasi a metà”, “Incancellabile”, “Simili”, “Resta in ascolto”, un medley con “Lato destro del cuore”, “Non ho mai smesso” e “La solitudine”, e “Fantastico”. A Jesolo Laura Pausini ha anche proposto le cover di alcune delle canzoni più famose di Justin Bieber, Ed Sheeran e Justin Timberlake. Stiamo parlando di “Sorry”, “Shape of you” e “Can’t Stop The Feeling”. Prima di un altro medley composto da “Ho creduto in me”, “Il caso è chiuso” e “Un’emergenza d’amore” dovrebbe esserci “La soluzione”. Poi vecchi successi come “E ritorno da te” e “Tra te e il mare”. Si continua con “Come se non fosse mai stato amore”, “Vivimi”, “Nuevo”, “Invece no”, “Nadie ha dicho”, “Innamorata” e “E.sta.te”. Nel mezzo, un altro medley con “Una storia che vale”, “Benedetta passione” e “Io canto”.

Laura Pausini si è fatta conoscere al grande pubblico nel 1993, quando ha vinto il Festival di Sanremo con “La Solitudine”. Soprannominata “La Divina”, ha superato i 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.