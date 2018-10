Stasera a X Factor: Rita Ora ospite nel primo Live

X Factor 2018 entra nella fase calda con i live show. Come ci ha abituati da anni, la prima puntata vedrà sul palco della X Factor Arena grandi protagonisti della musica nazionale e internazionale. Questa volta tocca a Rita Ora, popstar britannica che il 23 novembre pubblicherà il suo nuovo album “Phoenix”. La cantante darà un assaggio del nuovo lavoro discografico con il singolo “Let You Love Me”. Si tratta di un brano dal ritmo contagioso e dalle sonorità dance, con un testo che racconta la difficoltà di una ragazza a lasciarsi andare in amore: "Vorrei riuscire a lasciarmi amare da te/ Qual è il mio problema?/Ogni volta diventa troppo reale/E ogni volta è come se mettessi in atto un sabotaggio/Inizio a correre di nuovo". Da circa un mese è online anche il video che accompagna la canzone che ha già superato 50 milioni di visualizzazioni.

Rita Ora, il nuovo album “Phoenix”

“Phoenix” è il secondo album di Rita Ora e contiene anche altre tre canzoni già conosciute al grande pubblico: “Your Song”, che ha conquistato il disco di platino in Italia, “Anywhere” in vetta alle classifiche inglesi e “For You” in collaborazione con Liam Payne, colonna sonora del film “50 sfumature di nero”, certificato disco d’Oro in Italia. Rita Ora racconta così il suo nuovo album: «Mi hanno dato lo spazio e la libertà di creare qualcosa dal mio cuore. Sono stimolante ed euforica, sono davvero orgogliosa e grata per il percorso che abbiamo intrapreso per la realizzazione di Phoenix». Il nuovo album arriva dopo il grande successo di “Ora” il suo lavoro di debutto in cui ha lavorato con i will.i.am, The-Dream, Major Lazer, Diplo, Stargate e con le collaborazioni del rapper britannico Tinie Tempah e dei colleghi americani J. Cole e Will.i.am. Dall’album sono stati estratti tre singoli di successo: "Right Now", "R.I.P." e "How We Do (Party)". 14 Milioni di Singoli venduti, 12 brani in Top 10 mentre i suoi ultimi 5 singoli hanno accumulato oltre 1 Miliardo di stream e di visualizzazioni. Ha collaborato con AVICII in Lonely Together, già disco di Platino in Italia, per cui ha vinto il Best Dance agli ultimi Video Music Awards.

Sul palco di X Factor anche i Maneskin

Rita Ora è un’artista a 360 gradi e in questi anni è stata anche protagonista sul grande schermo partecipando a “Fast & Furious” e “Cinquanta sfumature di grigio”. Giudice della versione britannica di X Factor, una delle sue concorrenti, Louisa Johnson, ha trionfato durante la dodicesima stagione del talent musicale. La sua esperienza quindi sarà di aiuto ai ragazzi che si esibiranno per la prima volta in diretta e dal vivo sul palco della X Factor Arena. L’appuntamento è stasera alle 21.15 su Sky Uno per la prima puntata dei Live di X Factor 2018. Oltre a Rita Ora, sul palco si esibiranno anche i Maneskin, esplosi proprio ad X Factor. La band romana canterà il loro ultimo singolo “Torna a casa”, la canzone attualmente più venduta ed ascoltata in Italia.