Rita Ora: arriva il video del nuovo singolo “Let You Love Me”

“Let You Love Me” è il nuovo singolo di Rita Ora che promuove l’uscita del disco in arrivo, “Phoenix”

Il video di “Let You Love Me”, nuovo singolo della celebre cantante britannica di origini kosovare Rita Ora, sta in queste ore spopolando sul web. Si tratta del quarto singolo rilasciato dalla star per promuovere il suo nuovo disco “Phoenix”, in uscita il 23 novembre 2018.

Let You Love Me: il video è un successo

“Let You Love Me” è il quarto singolo estratto dal nuovo album in arrivo di Rita Ora, intitolato “Phoenix”. Insieme alla canzone è stato diffuso anche un video, diretto da Malia James, che ha già superato i 3 milioni di visualizzazioni. «Si tratta di una canzone davvero speciale per me, qual è la vostra strofa preferita?» scrive Rita Ora sul suo profilo ufficiale YouTube. La canzone esplora nel dettaglio la storia di una donna, lei stessa, che flirta spregiudicata durante un party londinese. Nel corso del video dalle tinte neon, Rita Ora esprime i suoi dubbi e la sua tristezza, perché si sente il motivo per cui le sue storie sentimentali non riescono mai ad andare come vorrebbe.

Il video di “Let You Love Me” è stato prodotto da Tom Birmingham e sta già riscuotendo un meritato successo tra tutti i fan, producendo recensioni molto positive. Il brano ha raggiunto anche 3 milioni di ascolti Spotify.

“Phoenix” è l'album in arrivo

In uscita il 23 novembre 2018, l’album “Phoenix” di Rita Ora è già in preordine. Il disco arriverà a sei anni di distanza dalla fatica di debutto della star, che si era lanciata nel mondo della musica nel 2012 con il disco omonimo. Negli ultimi due anni, Rita Ora ha pubblicato diversi singoli che entreranno ufficialmente a far parte della tracklist, tra cui “Your Song”, “Anywhere”, e “Girls” in collaborazione con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX. Faranno parte del disco anche “Lonely Together”, una canzone di Avicii con Rita Ora in featuring, e il brano della colonna sonora di “Cinquanta Sfumature di Rosso”, “For You”, che la cantate ha pubblicato insieme a Liam Payne (ex One Direction). La tracklist dell’album “Phoenix” conterrà 12 brani nella sua versione standard, mentre l’edizione deluxe ne conterà ben 16.

Rita Ora: le controversie su “Girls”

Dopo il grande successo di alcuni dei suoi singoli, schizzati in poco tempo ai vertici delle classifiche UK e internazionali, Rita Ora si è trovata al centro della pubblica accusa per la sua canzone “Girls” con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX. La track, che avrebbe dovuto essere un omaggio e una celebrazione della bisessualità, è stata tacciata di perpetrare stereotipi e luoghi comuni. L’accusa, arrivata direttamente da alcuni degli artisti LGBTQ più eminenti, era quella che “Girls” fosse una canzone che gioca a scapito della realtà e, potenzialmente, causa danno all’immagine della lotta, banalizzandone i temi. Rita Ora si è prontamente difesa dalle accuse, formulando in pubblico le sue scuse e sottolineando come gran parte dei suoi fan facciano parte della comunità LGBTQ. «La canzone parla di una liberazione e di una presa di potere che celebra chi sei. La sua narrativa sta già cambiando,» ha spiegato Rita Ora ai microfoni del Billboard, facendo presente che i fan hanno compreso le sue intenzioni e, per fortuna, tutto sta tornando come prima.