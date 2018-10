Imagine Dragons: pubblicata la tracklist dell'album "Origins"

Gli Imagine Dragons stanno per tornare con un nuovo album, “Origins”, di cui è stata appena rivelata la tracklist. Il disco conterrà inediti e due singoli già conosciuti e sarà disponibile dal prossimo 9 novembre.

La tracklist di “Origins”

Dopo aver annunciato l’uscita del loro quarto album “Origins”, gli Imagine Dragons hanno rivelato anche la tracklist del disco. Si tratta di 15 tracce, che comprendono sia inediti, sia singoli già conosciuti, usciti dopo la pubblicazione di “Evolve”. Per la precisione, il nuovo progetto discografico conterrà “Zero”, che ha fatto da colonna sonora al film della Walt Disney “Ralph Spaccatutto 2”. Il singolo, uscito il 19 settembre scorso, ha avuto 6 milioni di ascolti dopo appena due settimane dalla pubblicazione, mentre oggi, in poco più di un mese, vanta oltre 16 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il primo singolo estratto è, invece, “Natural”, pubblicato lo scorso luglio, che ha raggiunto 81 milioni di views sulla piattaforma di video sharing. Questa è la tracklist ufficiale di “Origins”:

Natural Boomerang Machine Cool Out Bad Liar West Coast Zero Bullet in a Gun Digital Only Stuck Love Birds Burn Out Real Life

Il nuovo album“Origins”

Qualche settimana fa gli Imagine Dragons hanno comunicato l’imminente uscita di un nuovo disco, il quarto della carriera musicale della band di Las Vegas. Il nuovo progetto discografico avrà come titolo “Origins”, vedrà la luce il prossimo 9 novembre e seguirà a “Evolve”, pubblicato nel 2017. In realtà, più che seguire il precedente disco, “Origins” può essere considerato l’album gemello di “Evolve”, che esplora nuovi confini musicali pur restando ancorato alle proprie origini. Il disco è stato prodotto con la collaborazione di Joel Little, Mattman & Robin e John Hill. L’album arriva dopo un tour di successo, che ha portato gli Imagine Dragon anche in Italia, in occasione del Milano Rocks, all'Open Air Theatre dell'Area Expo.

L’album gemello “Evolve”

“Evolve” è un album strettamente legato alla nuova fatica discografica degli Imagine Dragons, che ne rappresenta il naturale seguito. Il disco, pubblicato il 23 giugno 2017 con l’etichetta discografica Interscope Records, è il terzo album in studio del gruppo musicale statunitense. Contiene alcuni tra i più grandi successi della band di Las Vegas, come “Whatever it takes” o “Thunder”, che è stato uno dei tormentoni dell’estate 2017. Anche “Next to me”, una delle poche canzoni d’amore del gruppo, appartiene a “Evolve”, pur scostandosi da quelle sonorità rock e elettroniche che contraddistinguono gran parte della produzione musicale degli Imagine Dragons. Sicuramente, tra i brani di punta dell’album, vi è il singolo “Believer”, pubblicato il 1 febbraio 2017. Il singolo ha avuto una grande risonanza internazionale e il successo riscontrato tra il pubblico lo ha reso certamente uno dei marchi di fabbrica della band americana. “Walking the wire” è un altro brano di “Evolve”, che pur non raggiungendo le vette delle classifiche come gli altri singoli, ha comunque riscosso consensi positivi sia dal pubblico che dalla critica.