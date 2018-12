Le 10 canzoni più famose degli Imagine Dragons

Da band che sgomita per cercare la sua strada a gruppo capace di riempire gli stadi di tutto il mondo. È stata un’ascesa vertiginosa quella degli Imagine Dragons, freschi di vittoria ai Video Music Awards 2018 per il miglior video rock dell’anno con “Whatever It Takes”. Nato nel 2008 a Las Vegas, il quartetto raggiunge la notorietà quattro anni dopo con l’uscita prima del singolo “It’s Time” e poi dell’album “Night Visions”.

Scopriamo le dieci canzoni più famose della band che il prossimo 6 settembre si esibirà a Milano:

Believer Radioactive Whatever It Takes Thunder Next To Me It’s Time Demons I Bet My Life Sucker For Pain Walking The Wire

Believer

Estratto come singolo dal fortunatissimo “Evolve” il 1° febbraio 2017, “Believer” è semplice il marchio di fabbrica degli Imagine Dragons. Ritornello al fulmicotone, energia trascinante, la canzone ha raggiunto presto il successo planetario.

Radioactive

“Radioactive” esce come singolo il 29 ottobre 2012, il primo dalla pubblicazione del primo album della band “Night Visions” ed è stato quello che ha imposto gli Imagine Dragons a livello internazionale. Con la sua originale miscela di rock ed elettronica, ha fatto breccia nei cuori di tutti gli appassionati di musica: non a caso il brano, poi inserito in svariati videogiochi e pubblicità, è diventato il singolo rock più venduto digitalmente negli Stati Uniti.

Whatever It Takes

“Whatever It Takes”, uscita come singolo il 9 maggio 2017, è il terzo brano di “Evolve”, terzo album della band. Se la carica della musica è già effetto bomba, la combinazione con gli effetti speciali del videoclip girato da Matt Eastin e Aaron Hymes ha dato uno sprint in più al brano. Il titolo di miglior video rock del 2018 assegnato da VMAs ne è stata solo la logica conseguenza.

Thunder

Secondo estratto da “Evolve”, “Thunder” è stato uno dei tormentoni dell’estate 2017, benché uscito il 27 aprile. Il ritornello ripetuto ossessivamente non poteva che entrare velocemente nella testa degli ascoltatori. Anche in questo caso, un video tutto futuristico ha spinto oltremodo il successo della canzone, con i futuristici paesaggi nei quali è immerso il frontman Dan Reynolds.

Next To Me

Altra pesca dal fortunatissimo album “Evolve”. “Next To Me” è probabilmente una delle pochissime canzoni d’amore della band e le sue sonorità si allontano da quel mix di rock ed acidità elettroniche che hanno fatto breccia tra i fans. D’altro canto, anche i gruppi metal hanno le loro ballate romantiche.

It’s Time

“It’s Time” è la canzone che ha fatto notare al grande pubblico il talento degli Imagine Dragons. Registrata nel 2010 per finire nell’Ep omonimo del 2011 raggiunge però il successo con la pubblicazione nel disco d’esordio del 2012 “Night Visions”. La certificazione arriva con la nomination a Best Rock Video ai Video Music Awards 2012.

Demons

Altro brano degli esordi della band che è poi finito nel disco di debutto “Night Visions”. “Demons” esce come singolo ad inizio 2013 ed è subito un grandioso successo commerciale, il secondo singolo del gruppo a finire in Top Ten in America dopo “Radioactive”.

I Bet My Live

Singolo di lancio del loro secondo album, “Smoke+Mirrors”, “I Bet My Life” parla del rapporto difficile di Reynolds con i genitori. Pubblicata il 27 ottobre 2014, la prima performance televisiva della canzone avvenne in occasione degli American Music Awards di quell’anno, nel quale si imposero come Favorite Alternative Artist.

Sucker For Pain

“Sucker For Pain” nasce dalla collaborazione tra gli Imagine Dragons e i rapper Lil Wayne e Wiz Khalifa ed è stata creata per far parte della colonna sonora del film “Suicide Squad”. Le influenze hip-hop tirano la canzone decisamente lontano dai territori abituali della band di Las Vegas, ma il risultato è sicuramente gustoso.

Walking The Wire

Secondo singolo da “Evolve”, pur non raggiungendo le vette degli altri brani tratti dall’album, è stato certamente accolto positivamente da pubblico e critica nonostante un piccolo incidente di percorso: il giorno prima del lancio venne accidentalmente pubblicato su Youtube e Vevo, per poi essere rimosso dopo qualche ora.