Thom Yorke ha pubblicato il suo quarto brano tratto da “Suspiria”

“Suspirium”, “Has Ended”, “Volk” e ora anche “Open Again”. Il leader dei Radiohead, Thom Yorke, ha pubblicato anche il quarto singolo da lui scritto per la colonna sonora di “Suspiria”, il remake del film cult di Dario Argento uscito quasi quarant’anni fa, nel 1977. Una nuova versione della pellicola (che ha fatto tanto discutere, nonostante non sia ancora uscita nei cinema), firmata dal regista italiano Luca Guadagnino e presentata in concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

La colonna sonora

La colonna sonora del film è stata scritta interamente dal leader dei Radiohead Thom Yorke, alla sua prima esperienza con una musica da film. Inizialmente, Yorke aveva persino rifiutato la proposta di Luca Guadagnino, salvo poi cambiare idea e dire di sì, mettendosi alla prova in questa avventura per lui inedita. L’artista ha dichiarato di essersi ispirato, per la stesura dei brani, alla colonna sonora del primo “Blade Runner” del 1982: una delle musiche da film più famose della storia. A eseguire i pezzi scritti del frontman dei Radiohead è stata la London Contemporary Orchestra and Choir, mentre alla batteria troviamo Noah Yorke, figlio di Thom. La colonna sonora del film sarà pubblicata il 26 ottobre, il giorno in cui la pellicola arriverà nei cinema americani. “Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” sarà disponibile in più versioni: in doppio CD, in doppio vinile rosa e in digitale. Il disco si compone di 25 tracce ed è già in prevendita sul sito di Amazon.

“Suspiria”: il nuovo film di Luca Guadagnino

La pellicola in questione è il remake firmato da Luca Guadagnino del film capolavoro del 1977 di Dario Argento. Protagonista sul maxi schermo è Susie Bannion (Dakota Johnson), una giovane ballerina americana appena trasferitasi a Berlino (ai tempi in cui la città era ancora divisa dal muro), per fare un’audizione nella prestigiosa compagnia di ballo Markos Tanz, sotto la guida di Madame Blanc (Tilda Swinton). Audizione superata ottimamente e conseguente accesso nella scuola di danza. Ed è proprio lì che Susie conoscerà Sara (Mia Goth), altra giovane ballerina con cui - in seguito a una serie di efferati omicidi e crimini insoluti - condividerà i sospetti sulla vera natura della direttrice dell’istituto e sulla reale funzione della scuola.

Il film, dicevamo, arriverà nei cinema americani il 26 ottobre. Il pubblico italiano, invece, per fare il “confronto” con il capolavoro di Dario Argento dovrà aspettare l’inizio del 2019: attualmente si parla di gennaio del prossimo anno, anche se non è ancora.

I recenti progetti di Thom Yorke

È un periodo ricco di novità, questo, per Thom Yorke. Ieri, infatti, il leader dei Radiohead ha fatto ascoltare ai suoi fan anche un altro suo nuovo pezzo: “Hands Off the Antartic”, canzone scritta per un’iniziativa di Greenpeace a difesa dell’Oceano Atlantico. Non si tratta certo di una novità per l’artista britannico, che in passato aveva più volte prestato la sua arte per campagne di sensibilizzazione sull’ambiente. Il brano in questione è uno strumentale di quasi quattro minuti, dal titolo abbastanza esplicito e che non necessita di ulteriori specificazioni.