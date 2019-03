Andrea Bocelli record, il nuovo video supera 2 milioni di views

Il video "Fall on me" nuovo singolo di Andrea Bocelli con il figlio Matteo ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni

Un grande successo a pochi giorni dall’uscita. “Fall on me”, duetto tra Andrea Bocelli e il figlio ventenne Matteo è già diventato virale su Internet. Il video che accompagna la canzone che celebra il legame tra genitore e figlio ha già superato i 2 milioni di clic su YouTube. La canzone fa parte di “Sì”, nuovo album di inediti di Andrea Bocelli dopo 14 anni dal predecessore. In questo ultimo lavoro in uscita il 26 ottobre è prevista la collaborazione di grandi nomi della musica come Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban. Saranno 16 le canzoni che fanno parte di questo nuovo progetto discografico che vede come temi principali l'amore, la famiglia, la fede e la speranza, sotto la produzione del leggendario Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, e tanti altri). Ad anticipare l’uscita dell’album è arrivato il singolo “Fall on me” che accompagnerà i titoli di coda del nuovo attesissimo film autunnale della Disney “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”, pellicola con un cast stellare composto da Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Il singolo è disponibile in 5 lingue diverse, ma ad attirare l’attenzione ed emozionare i fan del cantante toscano è lo straordinario video contenente foto inedite di Andrea e Matteo, tratte dal loro personale album di famiglia.

“If Only”, primo estratto dall’album

Il ritorno al pop di Andrea Bocelli è stato annunciato dallo stesso cantante durante una diretta Facebook. In compagnia di sua moglie Veronica e dei figli Amos, Matteo e Virginia ha presentato il suo nuovo lavoro «Finalmente, dopo 14 anni è pronto un nuovo album pop che conterrà tante bellissime canzoni. Si chiamerà “Sì”, molto semplicemente “Sì”». Al momento dell’annucio è arrivato anche il primo singolo “If Only – Qualcosa più dell’Oro – Tu eres mi tesoro”, pubblicato in tre lingue e scritto da Francesco Sartori e Lucio Quarantotto. I due sono gli stessi autori “Con te partirò” e la canzone è rappresenta l’ultimo lavoro per Quarantotto, scomparso nel 2012.

La collaborazione con Ed Sheeran

Tra le canzone previste nell’album anche “Amo soltanto te”. Il brano è stato scritto da Tiziano Ferro, mentre la musica è di Ed Sheeran e di suo fratello Matthew. L’artista italiano ha raccontato la collaborazione con Sheeran: «HO SCRITTO UNA CANZONE CON ED SHEERAN! Un sogno! Ho realizzato un sogno. Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata un’esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica. I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare». Non è la prima volta Ed Sheeran, in arrivo in Italia a giugno, collabora con Andrea Bocelli. I due hanno cantato “Perfect Symphony” rifacimento di “Perfect” e hanno girato anche un video dove Ed Sheeran canta alcune parti in italiano.