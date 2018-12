Calcutta: nuova data al Mediolanum Forum a gennaio

Dopo il successo dalle tappe estive, Calcutta raddoppia la data al Mediolanum Forum di Milano a gennaio 2019. A seguito del sold out registrato per il live milanese del prossimo 21 gennaio, è stata annunciata una nuova data il 20 gennaio (sempre al Mediolanum Forum).

Calcutta, “Evergreen” tour di

“Evergreen” è il nuovo album di Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, uscito lo scorso 25 maggio. Il disco è stato presentato al pubblico questa estate con due date speciali, in location esclusive: l’Arena di Verona e lo Stadio Francioni di Latina (sua città natale). Un sogno diventato realtà per Calcutta, che ha conquistato il pubblico con il precedente album “Mainstream”. Il tour di “Evergreen” riprenderà a partire da gennaio 2019, con varie tappe nei palazzetti di tutta Italia. Da poco è stata aggiunta una seconda data al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 20 gennaio 2019, a seguito del sold out dello show del 21 gennaio. Di seguito l’elenco aggiornato di tutte le date del tour 2019:

19 gennaio Padova, Kioene Arena

20 gennaio Milano, Mediolanum Forum (nuova data)

21 gennaio Milano, Mediulanum Forum (sold out)

23 gennaio Bologna, Unipol Arena

25 gennaio Bari, Palaflorio

26 gennaio Napoli, Palapartenope

6 febbraio Roma, PalaLottomatica

9 febbraio Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Nuova data a Milano: info e biglietti

Dopo il sold out della tappa milanese del 21 gennaio, l’Evergreen tour si è arricchito di una seconda data al Mediolanum Forum di Assago (MI) fissata per il 20 gennaio 2019. I biglietti per questa nuova data sono disponibili su circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Ad ora, i prezzi sono i seguenti: parterre in piedi attualmente non disponibili, tribuna A numerata 40 euro + d.p., tribuna gold numerata 35 euro + d.p., anello B numerato 28 euro + d.p., anello C frontale numerato 25 euro + d.p., anello C laterale non numerato 22 euro + d.p., anello B visione laterale numerato 28 euro + d.p. e anello C visione laterale numerato 22 euro + diritti di prevendita.

L’orbita “Evergreen”: singoli e curiosità

“Evergreen” è il terzo album in studio di Calcutta, dopo “Mainstream” e “Forse…”. Il disco è stato prodotto dallo stesso Calcutta con Paco Martinelli e Andrea Suriani. Tra gli artisti che hanno collaborato all’album ci sono Giorgio Poi, in qualità di chitarrista, e Francesca Michielin come corista nelle tracce “Kiwi” e “Hubner”. “Evergreen” è stato anticipato da tre singoli: “Orgasmo” e “Pesto” sono già stati certificati disco di platino, mentre “Paracetamolo” disco d’oro. Ieri, 13 settembre, è stato pubblicato su YouTube il video di un altro estratto: “Kiwi”. La clip è stata girata in Bulgaria, come se fosse una sorta di backstage del video stesso. La regia è di Francesco Lettieri, che compare anche come attore. Il tour di “Evergreen” arriverà nei palazzetti di tutta Italia a partire da gennaio 2019.