Thom Yorke apre Instagram e pubblica due video in anteprima

Anche Thom Yorke ha finalmente un profilo Instagram ufficiale. Il leader dei Radiohead ha aperto un account sul popolare social network e, come primi post, ha pubblicato due video con della musica inedita.

“Suspiria”

Thom Yorke è appena stato al Festival di Venezia, dove ha partecipato alla presentazione del primo film italiano in concorso, “Suspiria”di Luca Guadagnino, remake del celebre horror di Dario Argento. Il frontman dei Radiohead ha composto la colonna sonora del film, nella versione originale affidata ai Goblin.

Il musicista si è detto molto orgoglioso di prendere parte a questo progetto ambizioso, anche perché è la prima volta che lavora a una colonna sonora. E quella di un film come “Suspiria” è certamente di quelle leggendarie.

Per lavorare alle musiche, Yorke ha studiato per diversi mesi sia il film di Argento che le musiche dei Goblin e ha confessato di essere stato rapito dall’atmosfera della pellicola: «Continuavo a pensare tra me che fosse una forma di incantesimo. Quindi quando lavoravo nel mio studio stavo facendo degli incantesimi. So che sembra davvero stupido, ma è così che pensavo. Era una specie di libertà che non avevo mai avuto prima. Era come fare un’esplorazione».

Le anticipazioni sul nuovo album

Thom Yorke ha voluto fare un regalo ai fan, pubblicando sui social un’anticipazione della colonna sonora del film. In realtà, la prima clip postata sul nuovo account Instagram il 1° settembre non aveva alcuna didascalia, cosa che ha scatenato l’ansia dei fan su un possibile nuovo lavoro discografico dell’artista. Nel video, solo delle immagini colorate e il suono di un piano. Il 4 settembre, invece, Yorke ha pubblicato un nuovo video, simile al precedente, in cui ha svelato l’arcano e ha confermato quello che già era nell’aria: le musiche sono tratte dalla colonna sonora del film “Suspiria” e faranno parte di un album in uscita il 26 ottobre. L’album si può già ordinare attraverso lo stesso profilo Instagram del musicista, che ne ha condiviso anche la copertina.

“Suspiria” uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 2 novembre, qualche giorno dopo la pubblicazione della colonna sonora.

I Radiohead e la carriera da solista

Thom Yorke è il leader dei Radiohead dal 1985, anno in cui si sono formati come On a Friday. La band ha pubblicato finora 12 album in studio e venduto circa 30 milioni di dischi in tutto il mondo. I Radiohead sono considerati gli ispiratori di molte band che sono arrivate successivamente, come i Coldplay, i Muse e gli Anathema. L’ultimo album è “A moon shaped pool”, uscito nel 2016.

Thom Yorke ha anche una carriera solista parallela, cominciata nel 2006 con l’album “The Eraser”. Inoltre, nel 2009 ha fondato, insieme a Flea dei Red Hot Chili Peppers, la band di rock sperimentale Atoms for peace.

Il secondo album da solista è “Tomorrow’s modern boxes”, del 2014, venduto a soli 6 dollari attraverso un’interfaccia di BitTorrent. Il disco fu scaricato oltre 100mila volte in meno di 24 ore. Oltre a cantare, Thom Yorke suona anche la chitarra, il pianoforte, la batteria e il basso.