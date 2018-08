Lenny Kravitz: il nuovo album "Raise Vibration" in uscita a settembre

Dopo aver concluso il suo tour mondiale tre anni fa, Lenny Kravitz era entrato nel limbo dell’incertezza. «Dopo aver fatto questo per 30 anni, ero confuso su cosa fare ed anche un po’ spaventato. Non ho mai lavorato seguendo le tendenze o facendo quello che le persone pensano che dovresti fare. Ho sempre fatto musica che mi è venuta naturale». Il cantautore americano decise di rifugiarsi nella sua casa alle Bahamas e una notte si svegliò alle quattro del mattino con una canzone in testa. Sentendosi ispirato, si alzò dal letto, entrò nello studio e ne registrò una versione approssimativa. Nelle notti successive, l'esperienza si ripeteva: Kravitz si svegliava con una canzone nel suo cervello e si arrampicava per scriverla, andare in studio o almeno canticchiare la melodia al suo telefono prima che lo dimenticasse. Nasce così l'undicesimo album in studio di Kravitz. Si chiama “Raise vibration” e uscirà il 7 settembre.

Lenny Kravitz in concerto a luglio anche in Italia

Insieme all’annuncio del nuovo disco, Lenny Kravitz ha condiviso il primo brano “It’s Enough". Il disco promette di essere uno dei più eclettici della sua carriera e ha già iniziato un tour mondiale che è arrivato in Italia il 16 luglio a Verona, proseguendo il 18 luglio al Lucca Summer Festival e il 28 luglio al Collisioni Festival di Novello. L’album include collaborazioni con George Clinton, il compianto Allen Toussaint, Fred Brown e Funkadelic Fred Wesley e il chitarrista jazz Kenny Burrell. Lenny Kravitz è davvero fiducioso sul suo nuovo lavoro: «È quasi come “Let Love Rule”, mi è sembrato un riavvio e eccomi di nuovo qui. Non ho 20 anni, quindi sentire queste sensazioni è stato come un regalo. Ho imparato che devi avere fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Fidati sempre di ciò che hai».

La tracklist di “Raise Vibration”

Come didascalia al post su Facebook che ha presentato il nuovo singolo, il cantautore e polistrumentista ha scritto: «Le persone stanno facendo sentire la loro voce. Non ne posso più del razzismo e del fatto che le persone di colore vengano trattate in modo diverso e addirittura uccise. Non ne posso più della guerra. Non ne posso più della distruzione del nostro ambiente naturale. Dobbiamo risollevarci, andare avanti verso una comprensione maggiore.»