La scaletta del tour 2018 di Lenny Kravitz

Se c’è un artista che non risente del passare del tempo, quello è Lenny Kravitz. Il rocker tornerà in Italia il 28 luglio in occasione del Collisioni Festival 2018: dopo aver infiammato Lucca, Lenny Kravitz non ne ha ancora abbastanza dell’Italia e ha deciso di tornare a far cantare i suoi fan. Dopo Barolo, il tour dell’artista proseguirà in altre città europee per poi finire il 22 settembre al Bourbon & Beyond Festival negli Stati Uniti d’America.

“Raise Vibration”, il nuovo album

A 54 anni, Lenny Kravitz è ancora uno dei rocker migliori della scena musicale mondiale. Nonostante continuino a emergere nuovi talenti, prosegue ad attrarre un pubblico estremamente eterogeneo, composto non solo da adulti che fanno parte della sua generazione, ma anche da giovanissimi. E questo è solo uno dei motivi per il quale il suo prossimo disco, “Raise Vibration”, sarà un grande successo.

L’uscita di “Raise Vibration” è prevista per il 7 settembre 2018, ma è possibile accedere già da adesso al pre-order. Il disco è stato anticipato dal lancio dei singoli “It’s Enough” e “Low”, che hanno riscosso un ottimo successo tra il pubblico e la critica musicale. Manifesto di quello che potrebbe essere “Raise Vibration” è proprio “It’s Enough”: un brano della durata di otto minuti che mostra allo spettatore i mali che stanno attanagliando il nostro pianeta in questo particolare momento storico. Dal razzismo alla violenza, passando per l’inquinamento ambientale e le lobby delle armi, il messaggio è chiaro: «Non ne posso più del razzismo e del fatto che le persone di colore vengano trattate in modo diverso e addirittura uccise. Non ne posso più della guerra. Non ne posso più della distruzione del nostro ambiente naturale. Dobbiamo risollevarci, andare avanti verso una comprensione maggiore». Queste le parole di Lenny Kravitz servite a lanciare il singolo.

La scaletta del tour 2018

Il 28 luglio Lenny Kravitz sarà di nuovo in Italia per cantare al Collisioni Festival 2018. Quale potrebbe essere la scaletta del concerto? In base agli spettacoli precedenti potremmo ipotizzare che sarà così definita: “Fly Away”, “Dig In”, “Bring It On”, “American Woman”, “Get Up Stand Up” (cover di Bob Marley), “It’s Enough”, “Low”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Can’t Get You Off My Mind”, “Believe”, “I Belong To You”, “Always on the Run”, “Where are we Runnin’?”, “The Chamber”, “Again”. Concluderanno il concerto “Let Love Rule” e “Are You Gonna Go My Way”.

La scelta delle canzoni nella scaletta non è casuale. Lenny Kravitz ha deciso di omaggiare con una cover un grande artista della musica reggae, Bob Marley”. “Get Up Stand Up” è un brano che invita le persone ad alzarsi e combattere: simbolo di lotta e libertà per milioni di persone in tutto il mondo, è ancora oggi cantata da numerosi artisti. Non a caso Lenny Kravitz fa seguire a questa canzone la sua “It’s Enough”: un modo per dire forse che, nonostante siano passati quasi quarant’anni dalla realizzazione di “Get Up Stand Up”, le cose non sono affatto cambiate.

La data del 28 luglio del Collisioni Festival 2018 è completamente sold out.