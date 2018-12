Lenny Kravitz festeggia 54 anni con un nuovo singolo

Più di 38 milioni di copie vendute in tutto il mondo e un undicesimo disco in arrivo. Il 26 maggio, una delle rockstar più iconiche degli ultimi decenni compie 54 anni. Noto ai più per i successi discografici, Leonard Albert Kravitz, al secolo Lenny Kravitz, è un artista a tutto tondo che negli anni è riuscito a farsi apprezzare anche in campo cinematografico e nel design. A breve tornerà in Italia per tre tappe di un tour mondiale che anticiperà l’uscita della sua ultima fatica: "Raise vibration", di cui intanto è uscito un nuovo singolo.

Polistrumentista

Il suo successo è legato a una serie di fattori che lo hanno reso un personaggio unico nel panorama mondiale. Oltre ad essere un grande cantautore è considerato anche un musicista di primissimo livello anche grazie alle sue doti di polistrumentista. Oltre alla chitarra e al basso elettrico suona egregiamente anche batteria, pianoforte, armonica e sitar. Tra le sue fonti di ispirazione ci sono Elton John e Prince, ma anche John Lennon e Jimi Hendrix, che dimostrano la sua ecletticità nello spaziare tra generi diversi. Non è un caso quindi che la sua musica sia influenzata dal soul anni Settanta, ma che abbia anche forti note di rock e funk.

Agli inizi era "Romeo Blue"

Nato a New York il 26 maggio 1964 da padre ebreo statunitense e madre originaria delle Bahamas, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica in California, dove si trasferì con la famiglia. Proprio sulla costa Ovest degli Stati Uniti fa il suo esordio sul palcoscenico con il nome d'arte "Romeo Blue", che ben presto abbandona. Il suo primo disco, "Let Love Rule", che contiene il singolo "I Build This Garden For Us", è datato 1989. Da quel momento decolla la sua carriera, anche grazie alla collaborazione con Madonna del 1990 per il brano "Justify My Love". Oltre a una serie incredibile di successi, negli anni successivi si fregia di prestigiosi duetti con artisti del calibro di Mick Jagger, Aerosmith, Sean Lennon, Michael Jackson, Jay-Z e Pharrell Williams. In carriera ha vinto quattro Grammy Awards consecutivi, stabilendo il record per la categoria "Best Male Rock Vocal Performance".

Dal cinema al design

La musica, però, non è l’unico campo in cui ha espresso il suo talento. Dopo un cameo in "Zoolander" di Ben Stiller nel 2001, fa il suo debutto come attore nel 2009 interpretando un infermiere nel film "Precious". Negli anni successivi si è cimentato anche nel ruolo dello stilista Cinna in "The Hunger Games" e "The Hunger Game: Catching Fire", che sono stati grandi successi al botteghino. Accanto ai ruoli cinematografici, ha dato libero sfogo al suo estro artistico anche nelle vesti di designer, fondando la Kravitz Design. Tra le sue creazioni più famose un lampadario per Swarovski dal nome "Casino Royale".

Appena uscito il nuovo singolo

Intanto in questi giorni, Lenny Kravitz ha pubblicato un nuovo singolo, "Low", tratto dal nuovo album "Raise vibration", che uscirà i primi di settembre. Il brano parla dei pregiudizi presenti all’inizio di una relazione e vede la presenza di fiati, archi e di Michael Jackson nei cori. Il 'cameo' è ricavato da una precedente registrazione, frutto della collaborazione che i due hanno avuto tra il 1999 e il 2001.

Questa estate anche in Italia

Kravitz, al momento, è impegnato con un tour mondiale che la prossima estate lo porterà ad esibirsi anche in Italia per un totale di tre concerti. La prima città in cui canterà sarà Verona, dove il cantante newyorkese si esibirà il 16 luglio, nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Due giorni dopo sarà ospite del Lucca Summer Festival. Infine il 28 luglio farà tappa al Collisioni, per la decima edizione dell’agrifestival che si tiene a Barolo nel cuore delle Langhe piemontesi.