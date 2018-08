Tutto sul concerto di Gianna Nannini a Follonica

Gianna Nannini si esibirà il 13 agosto a Follonica nell’ambito del Follonica Summer Festival. La cantante, una delle icone del rock italiano, salirà sul palco portando il “Fenomenale Summer Tour 2018” nel comune toscano. Un evento incredibile, che vedrà la rocker senese esibirsi con una formazione composta da Davide Tagliapietra, Thomas Festa, Will Medini, Daniel Weber, Moritz Muller, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari.

Le info sui biglietti

Il concerto di Gianna Nannini a Follonica si terrà nel Parco Grande – Arena Spettacoli. I biglietti sono disponibili presso la piattaforma di vendita online TicketOne e il prezzo varia da 46 a 70 euro. È sconsigliato rivolgersi a siti di secondary ticketing per evitare d’incappare in truffe online e prezzi superiori alla norma. Anche per questo motivo, non è possibile acquistare più di quattro biglietti a cliente. Il concerto di Gianna Nannini inizierà alle 21.30.

La scaletta del concerto

Il “Fenomenale Summer Tour 2018” è stato organizzato da Gianna Nannini per promuovere il suo ultimo album, “Amore Gigante”. Il disco, così come tutti i lavori dell’artista, ha registrato un enorme successo sia tra il pubblico sia tra la critica musicale. La scaletta del concerto di Follonica sarà composta dei grandi classici cantati da Gianna Nannini durante la sua lunga carriera, ma anche dai brani presenti nel nuovo disco. Qui di seguito i brani in scaletta:

Fenomenale Cinema Piccoli particolari I maschi Ragazzo dell’Europa Fotoromanza Ogni tanto Profumo Pensami Io Amandoti (Cover CCCP) Sei nell’anima Sabbie mobili Notti senza cuore Contaminata America Bello e impossibile Latin lover Meravigliosa creatura Amore gigante Scandalo Lontano dagli occhi (cover Sergio Rodrigo) Aria

Le norme di sicurezza

Visti gli avvenimenti degli ultimi anni, le norme da rispettare quando si va ai concerti sono molto più severe rispetto al passato. Per garantire l’incolumità delle persone presenti negli spazi chiusi, è severamente vietato introdurre nello spazio: zaini con capacità superiore ai 10 litri, trolley, valigie, bombolette spray, coltelli, fumogeni, trombette da stadio, materiale esplosivo e infiammabile, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, aste per selfie, animali, overboard, biciclette, pattini, sacchi a pelo. È vietato ovviamente portare alcol e sostanze stupefacenti ed entrare al concerto in stato di ebrezza.

Il successo di Gianna Nannini

La carriera di Gianna Nannini è lunga e costellata di successi. La cantautrice italiana ha conosciuto il successo grazie al singolo “America”, uscito nel 1979, e che l’ha fatta diventare famosa in tutta Europa. Nel 1981 ha partecipato al Festivalbar, dove è arrivata seconda, e ha scritto la colonna sonora del film “Sconcerto Rock”. Ma è il 1984 l’anno che ha lanciato Gianna Nannini nell’Olimpo dei rocker italiani: è la volta della meravigliosa “Fotoromanza”, contenuta nell’album “Puzzle”, rimasto per sei mesi tra i dieci dischi più venduti in Italia. Non solo: “Puzzle” ha raggiunto i vertici delle classifiche anche in paesi esteri come Germania, Austria e Svizzera, dove ha ottenuto due dischi d’oro. Il resto è storia: collaborazioni internazionali – tra cui il grande Sting – dischi di platino, concerti sold out, milioni di copie vendute in tutto il mondo. E nel 2018 Gianna Nannini fa parte ancora della storia della musica.