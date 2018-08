Tutto sul concerto di Gianna Nannini a Francavilla al Mare

Gianna Nannini si esibirà in concerto a Francavilla al Mare il 10 agosto nell’ambito del “Fenomenale Summer Tour 2018”. La cantante non ha fatto tappa solo in Italia: quest’inverno, infatti, è partita dalla Germania, dove ha attirato migliaia di persone a vedere il suo straordinario spettacolo. Il tour ha portato in giro per l’Europa e per l’Italia le canzoni del suo nuovo album, “Amore Gigante”, uscito nel 2017. A partire dal 29 marzo poi, è arrivato nel nostro paese e Gianna Nannini si è esibita nei principali palasport. “Amore Gigante” è stato certificato disco d’oro.

Le info sui biglietti

Il concerto di Gianna Nannini del 10 agosto è inserito nell’ambito del Francavilla Rock&love festival che si terrà a partire dalle 22 in piazza Sant’Alfonso. I biglietti per l’evento, disponibili sul circuito TicketOne sono terminati, ma per chi vorrà sarà possibile assistere gratuitamente al concerto. Gli organizzatori del Francavilla Rock&love festival, infatti, hanno suddiviso la piazza in tre settori: due a pagamento al prezzo rispettivamente di 20 e 30 euro, e una parte completamente gratuita. Se non avete trovato il vostro biglietto quindi, non disperate: avrete lo stesso l’opportunità di sentir cantare Gianna Nannini. Si sconsiglia di rivolgersi ai siti di secondary ticketing per ottenere un posto migliore: in questo caso potreste incorrere in truffe online e prezzi gonfiati.

La possibile scaletta del concerto di Francavilla al Mare

Quali saranno le canzoni portate da Gianna Nannini sul palco di Francavilla al Mare? Ovviamente non è possibile fornire una scaletta ufficiale, in quanto l’artista potrebbe decidere di cambiare l’ordine e i brani a seconda delle esigenze e del momento. Ma potrebbe rispecchiare quest’elenco:

Fenomenale Cinema Piccoli particolari I maschi Ragazzo dell’Europa Fotoromanza Ogni tanto Profumo Io Amandoti Sei nell’anima Sabbie mobili Meravigliosa creatura L’ultimo latin lover America Hey bionda Bello e impossibile Latin lover Lontano dagli occhi Notti senza cuore Amore gigante

Le altre tappe del “Fenomenale Summer Tour 2018”

Dopo il concerto del 10 agosto a Francavilla al Mare, Gianna Nannini proseguirà con il “Fenomenale Summer Tour 2018”. Il 13 agosto sarà a Follonica per il Summer Festival, il 14 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, il 16 agosto a Lecce in piazza Libertini, il 18 agosto al Teatro Antico di Taormina, il 19 agosto a Sciacca in piazza Scandaliato.

Le norme di sicurezza

Le norme di sicurezza da rispettare durante il concerto di Gianna Nannini a Francavilla Al Mare sono semplici. È vietato introdurre al festival alcuni oggetti che potrebbero recare danno alle persone, soprattutto alla luce degli avvenimenti tragici accaduti negli ultimi anni. Non è quindi possibile portare con sé: zaini con capacità superiore ai 10 litri, trolley, valigie, bombolette spray, coltelli, fumogeni, trombette da stadio, materiale esplosivo e infiammabile, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, aste per selfie, animali, overboard, biciclette, pattini, sacchi a pelo. È vietato ovviamente portare alcol e sostanze stupefacenti ed entrare al concerto in stato di ebrezza. Delle misure necessarie per garantire l’incolumità delle persone presenti e far sì che nessun oggetto o persona potenzialmente pericolosa entri all’interno dell’area concerto.