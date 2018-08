Follonica Summer Festival 2018: il programma e gli ospiti

Sta per partire la seconda edizione del Follonica Summer Festival: dall’11 al 22 agosto il Parco Centrale della città ospiterà eventi di ampia varietà artistica, in grado di soddisfare i gusti di tutto il pubblico.

Undici appuntamenti, ogni giorno una proposta diversa tra spettacoli, intrattenimento, concerti e musical. Ecco tutti gli eventi in programma: sabato 11 agosto andrà in scena Jesus Christ Superstar, il 12 agosto concerto di Coez, il 13 agosto Gianna Nannini, il 15 agosto si torna ai musical con Grease, 16 agosto FollSonica Big Night, 17 agosto Caparezza, 18 agosto lo show di Enrico Brignano, 19 agosto Made in Internet, 20 agosto Cosmo, 21 agosto Paolo Ruffini in Sono solo con te (omaggio a Giorgio Gaber), e infine il 22 agosto il concerto degli idoli della trasmissione “Amici” Irama, Einar e Le Deva.

Tutto quello che c’è da sapere: info e prezzo dei biglietti

Sarà un agosto di concerti per tutti i gusti quello del Follonica Summer Festival al Parco Centrale, area verde realizzata in quello che è stato l’ippodromo della città. Per facilitare l’accesso, sarà presente una capiente area parcheggio. Nei giorni degli eventi l’apertura cancelli è prevista dalle ore 18.30.

I biglietti per tutti gli eventi possono essere acquistati online su circuito TicketOne. Questi gli attuali prezzi, tutti da intendersi con diritti di prevendita già inclusi:

11 agosto, Jesus Christ Superstar. Prezzo dei biglietti: da 32 a 54 euro a seconda del posto scelto (posto unico non numerato, settore I, settore II, gold)

12 agosto, Coez. Prezzo del biglietto: 25 euro

13 agosto, Gianna Nannini. Prezzo dei biglietti: attualmente disponibili biglietti da 46 a 70 euro (rimaste disponibilità per posti in tribuna non numerata e primo, secondo, terzo settore numerato)

15 agosto, Grease. Prezzo dei biglietti: attualmente disponibili biglietti da 28 a 48 euro (rimaste disponibilità per posto unico non numerato, settore I, settore II e gold)

16 agosto, FollSonica Big Night. L’evento ospiterà quattro band locali ed è a ingresso gratuito

17 agosto, Caparezza. Prezzo dei biglietti: da 28.75 a 34.50 euro (posto unico, tribuna posto unico)

18 agosto, Enrico Brignano - Enricomincio da me Unplugged. Prezzo dei biglietti: attualmente disponibili biglietti da 40 a 64 euro (rimaste disponibilità per posti in tribuna non numerata e primo, secondo, terzo settore numerato)

19 agosto, Made in Internet BIG – Summer Edition, con protagonisti le star del web Favij, Mates e LaSabri. Prezzo dei biglietti: posto unico basic a 19.90 euro, posto unico premium a 34.50 euro

20 agosto, Cosmo. Prezzo del biglietto: 23 euro

21 agosto, Paolo Ruffini – Sono solo con te, un omaggio a Giorgio Gaber. Prezzo dei biglietti: attualmente disponibili biglietti da 13 a 28 euro (rimaste disponibilità per posto unico non numerato, settore I e gold)

22 agosto, Irama, Einar e Le Deva (dalla trasmissione “Amici di Maria De Filippi”). Prezzo del biglietto: 20 euro

Un hashtag per superare se stessi

Follonica Summer Festival 2018 ha scelto #sempremeglio come suo hashtag ufficiale. Tenere alte le aspettative e alzare l’obiettivo, una mission che punta esplicitamente a far crescere il festival di anno in anno (questa sarà la seconda edizione). Queste le parole di Paolo Ruffini, direttore artistico della rassegna: «Vogliamo far crescere in modo costante il Follonica Summer Festival, da qui il nostro slogan #sempremeglio. Quest’anno ci siamo posti degli obiettivi più alti e contiamo di raggiungerli, ripartendo dalla volontà di creare un’occasione culturale che dall’aggregazione produca socialità. Sarà un programma vario e in grado di accontentare ogni palato: ospiti nazionali, internazionali e grandi sorprese. Vogliamo stupire e coinvolgere. Inoltre, come nell’edizione 2017, presteremo grande attenzione alle realtà locali consolidando il legame con il territorio».