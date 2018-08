Tutto sul concerto di Gué Pequeno a Rimini

Gué Pequeno, uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni, sarà in concerto l’8 agosto a Rimini nella discoteca Altromondo Studios. Lo spettacolo inizierà alle 23.30, mentre le porte del locale saranno aperte già alle 22.30 per chi volesse cominciare a entrare e avvicinarsi al palco.

Il “Gentleman Tour 2018”

Il “Gentleman Tour” di Gué Pequeno è stato realizzato dall’artista per sponsorizzare il suo nuovo album, “Gentleman”, uscito nel 2017. Il disco vede la partecipazione di artisti del calibro di Sfera Ebbasta, El Micha, Marracash, Tony Effe, Luchè ed Enzo Avitabile e ha riscosso un buon successo tra il pubblico e la critica. A un anno dalla sua uscita, la popolarità di “Gentlemen” non si è ancora estinta e Gué Pequeno continua con i suoi concerti in tutta Italia.

Le info sui biglietti

I biglietti per il concerto di Gué Pequeno a Rimini non sono più disponibili sul sito TicketOne, rivenditore ufficiale dell’evento. Sembra però che sarà possibile acquistarli all’Altromondo Studios anche la sera dell’evento, ovviamente fino a esaurimento scorte. Si sconsiglia di comprare su siti di secondary ticketing, in quanto si potrebbe incorrere in truffe e prezzi maggiorati.

Le norme di sicurezza

Non è possibile portare al concerto: zaini con capacità superiore ai 10 litri, trolley, valigie, bombolette spray, coltelli, fumogeni, trombette da stadio, materiale esplosivo e infiammabile, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, aste per selfie, animali, overboard, biciclette, pattini, sacchi a pelo. Ovviamente non sono ammessi alcol e sostanze stupefacenti e sarà impedito l’accesso a chiunque si trovi in stato di ebrezza. Queste sono le nuove norme di sicurezza da rispettare nei luoghi affollati: visti gli avvenimenti degli ultimi anni, si sono rese necessarie per garantire l’incolumità a tutte le persone presenti in un certo posto.

Il successo di Gué Pequeno

Gué Pequeno è uno dei rapper più ascoltati in Italia. Genuino, senza peli sulla lingua e dal carattere spontaneo, ha anticipato i tempi iniziando per primo a parlare nei suoi testi di cose come i soldi e la moda. Questi sembrano oggi una prerogativa della trap, ma è stato Gué Pequeno a inserire questi temi nelle sue canzone. Una scelta che all’epoca era sembrata azzardata e anche troppo poco impegnativa dai critici e che oggi invece viene osannata dal grande pubblico, che apprezza artisti come Sfera Ebbasta e la Dark Polo Gang.

Classe 1980, il vero nome di Gué Pequeno è Cosimo Fini. Il rapper ha iniziato la carriera musicale nel 1997, quando era ancora conosciuto come Il Guercio. L’incontro e l’amicizia con Jake La Furia hanno portato a una collaborazione proficua e alla formazione dei Sacre Scuole insieme anche a Dargen D’Amico. Successivamente, è nata la crew il cui nome ancora oggi smuove gli appassionati del rap: i Club Dogo. Nel 2011 è uscito il suo primo album da solista, “Il ragazzo d’oro”. “Gentleman” è il quarto album in studio dell’artista.