Sfera Ebbasta e Caparezza ospiti allo “Sbat! Music Festival”

Gli ospiti d’onore dello “SBAT Music Festival”, presso l’Arena del Mare di Bisceglie, saranno Caparezza, che si esibirà l’11 agosto 2018, e il trap king Sfera Ebbasta, che salirà sul palco il 14 agosto. La rassegna musicale concepita per la prima volta da “Pulp Teneridd” coinvolge due figure pilastro del rap (e della trap) all’italiana.

SBAT! Music Festival: info su location e biglietti

Sono già in vendita i biglietti per lo “SBAT! Music Festival” 2018, evento musicale organizzato dall’associazione culturale musicale “Pulp Teneridd”. I due artisti d’eccezione, Caparezza e Sfera Ebbasta, si esibiranno presso l’Arena del Mare di Bisceglie.

Caparezza suonerà sabato 11 agosto 2018, a partire dalle ore 21. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne, ma rimangono ancora pochi posti. Il prezzo del ticket intero ammonta attualmente a 25 euro più i diritti.

Il Trap Boy di Cinisello Balsamo, Sfera Ebbasta, si esibirà invece il 14 agosto a partire dalle ore 19. Anche i suoi biglietti sono già in prevendita attualmente a 25 euro più diritti sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

Caparezza l’11 agosto a Bisceglie: le info sul concerto

Il Capa fa un grande ritorno nella sua Puglia per portare la musica del suo “Prisoner 709 Tour”, la tournée promozionale del suo nuovo disco “Prisoner 709”, uscito il 15 settembre 2017 ed edito dalla Universal Music Group. Il rapper di Molfetta ha alle spalle un anno di grande successo: con oltre 90 mila chilometri percorsi per portare la sua musica agli italiani, il "Capa ha dalla sua oltre 125 mila biglietti venduti e un record personale di sold out. Al suo concerto di Bisceglie – per cui è previsto un altro tutto esaurito – sarà possibile ascoltare alcuni dei brani tratti dal disco “Prisoner 709” e tante canzoni che hanno segnato traguardi importanti della sua carriera. Non mancheranno “Prisoner 709”, “La mia parte intollerante”, “Vengo dalla Luna”, “Vieni a ballare in Puglia” e tantissime altre track che hanno fatto del rapper un’icona in controtendenza.

Sfera Ebbasta il 14 agosto a Bisceglie: le info sul concerto

Dopo l’impressionante successo del disco “Rockstar”, uscito il 19 gennaio 2018, Sfera Ebbasta si è lanciato nel “RockStar Summer Tour”, il quale ha iniziato a fare il tutto esaurito, prima ancora di partire, in ben 14 delle tappe programmate. Durante il concerto di Bisceglie, il King of Trap porterà la musica di “Rockstar”, 3 dischi di platino certificati FIMI, e i grandi successi che hanno segnato la sua ascesa alla celebrità. Non mancano “Tran Tran”, con oltre 55 milioni di visualizzazioni su YouTube, “BRNBQ” e “Ciny”. Di recente Sfera Ebbasta ha battuto un altro record grazie al singolo “Peace & Love”, prodotto da Charlie Charles in featuring con Ghali. La canzone ha raggiunto oltre 1 milione e 600 mila ascolti in un solo giorno, e si è meritata un posto nella Top 50 di Spotify: un record senza precedenti nella storia della musica italiana.