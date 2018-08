Tutto sul concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro

Il 4 agosto il trap king Sfera Ebbasta sarà in concerto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. La data fa parte del “Rockstar Tour 2018” con il quale l’artista – al secolo Gionata Boschetti – sta girando l’Italia infiammando le migliaia di fan che lo seguono sin dal suo debutto. Il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro inizierà alle 21.30, ma sarà possibile accedere all’area già dalle 19.

Le info sui biglietti

Già dalle 14 sarà possibile accedere alla biglietteria per il ritiro dei biglietti acquistati online. Se non si è provveduto ad acquistarli in precedenza, adesso non è più possibile farlo. Il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro, infatti, è andato sold out e non si possono comprare i biglietti né su TicketOne né nei punti vendita fisici.

Come si svolgerà il concerto

Alle 14 aprirà anche l’area verde dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Chi è in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, quindi, potrà prepararsi all’evento dell’estate all’aria aperta, magari ripassando le canzoni della scaletta o socializzando con gli altri fan del king trap. Sono ovviamente presenti i servizi igienici e di ristorazione. Alle 19 saranno invece aperte le porte dell’area concerto, mentre alle 20.30 suonerà e-Lisa, dj e producer che ha aperto gli spettacoli di artisti del calibro di Subsonica, Samuel e Giuliano Palma. A seguire, salirà sul palco di Lignano Sabbiadoro Sfera Ebbasta.

La scaletta del “Rockstar Tour 2018”

Sfera Ebbasta porterà sul palco di Lignano Sabbiadoro non solo i suoi più grandi successi, ma anche i brani tratti dalla sua ultima fatica. Ossia l’album “Rockstar”, uno dei dischi più venduti del 2018. Non solo: grazie a “Rockstar”, infatti, Sfera Ebbasta è stato il primo artista italiano a entrare nella top 100 mondiale di Spotify, realizzando oltre 8 milioni di ascolti al giorno. Un traguardo incredibile, che ha lanciato Sfera Ebbasta nell’olimpo degli artisti trap.

Al concerto di Sfera Ebbasta di Lignano Sabbiadoro è probabile che sentiremo brani come “Bancomat”, “20 collane”, “Leggenda”, “Scooteroni”, “Lamborghini”, “XDVR”, “Ciny”, “Canaglia”, “Occupato”, “Boss”, “Sciroppo”. Lo spettacolo terminerà alle 23.30.

Le norme di sicurezza

Visti gli avvenimenti degli ultimi anni, le norme europee in fatto di sicurezza si sono inasprite. Non sarà quindi possibile portare ai concerti diversi oggetti che potrebbero arrecare danno alle persone, mettendo in pericolo la loro incolumità. È vietato introdurre: zaini con capacità superiore a 10 chili, valigie, trolley, trombette da stadio, bombolette spray, armi, tende da campeggio, sacchi a pelo, skateboard, biciclette, rollerblade, aste per selfie, attrezzatura fotografica professionale, materiale infiammabile, bottiglie di vetro, borracce, penne e puntatori laser. È ovviamente vietato presentarsi al concerto di Sfera Ebbasta con alcol e sostanze stupefacenti al seguito. Non saranno fatte entrare persone in evidente stato di ebrezza.

Il successo di Sfera Ebbasta

Classe 1992, Sfera Ebbasta è uno degli artisti trap più apprezzati in Italia. Conosciuto anche come il “re della trap”, collabora da anni con il producer Charlie Charles: ed è con lui che ha realizzato il suo album di debutto, “XDVR”. Il secondo disco, “Sfera Ebbasta”, ha ottenuto ben due dischi di platino, così come “Rockstar”, che ne ha avuti tre.