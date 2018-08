Francesca Michielin a Lignano Sabbiadoro, tutte le info sul concerto

Penultima tappa del “2640 Tour” di Francesca Michielin. Dopo un mese di luglio trascorso in giro per l’Italia, la giovane cantante si esibirà il 3 agosto a Lignano Sabbiadoro nell’ambito della manifestazione “We are a Lignano Summer Dream” presso la Beach Arena della località turistica in provincia di Udine. Sul palco con la cantante, che alternerà brani del suo repertorio a quelli estratti dall’album “2640”, che ha riscosso un buon successo in termini di vendite e di ascolti sia in radio che sulle piattaforme digitali. Ad accompagnare sul palco di Lignano Sabbiadoro Francesca Michielin ci sarà la band con cui la cantautrice veneta si esibisce sin dai suoi esordi.

Il concerto di Francesca Michielin a Lignano Sabbiadoro

La terza fatica discografica di Francesca Michielin è stata probabilmente quella di maggior successo. Nel primo mese, “2640” ha superato le 10mila copie vendute, anticipato dai singoli “Vulcano” e “Io non abito al mare”. Si tratta di un album che ha sancito anche la prolifica collaborazione con Calcutta, che ha firmato i testi di “Bolivia” e della stessa “Io non abito al mare”. Dopo aver fatto registrare numerosi sold out nelle tappe precedenti, tra festival e arene, Francesca Michielin animerà la notte di Lignano Sabbiadoro alternando i brani del suo repertorio rivisitati con nuovi arrangiamenti. A partire dalle 21:30 la cantautrice venetà si esibirà davanti ad un pubblico molto nutrito, che ha terminato i biglietti a disposizione per lo spettacolo, ennesimo sold out del “2640 Tour”.

La scaletta del concerto di Francesca Michielin a Lignano Sabbiadoro

Saranno più di venti i brani che Francesca Michielin canterà e suonerà per il pubblico della Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, alternando i successi che hanno caratterizzato la sua carriera all’indomani della vittoria della quinta edizione di X Factor. Ad aprire la tappa di Lignano potrebbe essere ancora una volta “Comunicare”, vero manifesto dell’album “2640” nonostante sia posizionato alla fine dello stesso. “Battito di ciglia” è invece un brano estratto dall’album precedente e stupisce per le sonorità ricercate, così come “Lontano” ed “È con te”, che seguono alla più recente e ritmata “Tropicale”. Seguirà uno dei brani più conosciuti della cantautrice e polistrumentista, “Io non abito al mare”. Con “Bolivia”, poi, Francesca Michielin renderà omaggio alle sue origini al suo legame con l’America Latina. Non mancherà anche un arrangiamento particolare per “Distratto”, brano scritto da due autori d’eccezione come Elisa e Roberto Casalino e presentato proprio durante X Factor 5. La chiusura del concerto sarà in salita con altre due hit come “Nessun grado di separazione”, brano che ha concesso alla Michielin di salire sul podio di Sanremo e di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, e “Magnifico” in collaborazione con Fedez. Con “Monster”, invece, Francesca Michielin si scatena in una cover del brano di Kanye West, prima di congedarsi con “Vulcano”, primo estratto da “2640”, certificato disco di platino e in grado di superare 19 milioni di visualizzazioni su Youtube. Tra arrangiamenti particolari, giochi di luce e una sequenza di hit, il concerto si preannuncia intenso, nello stile della cantautrice di Bassano del Grappa.

I prossimi progetti di Francesca Michielin

La tappa di Lignano Sabbiadoro segnerà l’inizio di una pausa lunga un mese per Francesca Michielin dopo le 11 tappe del mese di luglio per l’intensa promozione del nuovo lavoro discografico. La chiusura del “2640 Tour” è però prevista il 2 settembre a Trevisto nell’abito dell’Home Festival, occasione in cui Francesca Michielin si congederà momentaneamente con i suoi fan in vista di una serie di progetti. Come confermato dalla stessa cantautrice, agosto sarà un mese di stallo, in cui continuerà la fase di scrittura e di progettazione del nuovo album e la preparazione in vista di una nuova esperienza musicale ancora top secret.