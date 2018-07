Chi è LP, l'artista che aprirà la Notte della Taranta

È stata paragonata a Bob Dylan e David Bowie e con la hit “Lost on you” ha superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube: LP sarà l’ospite internazionale della Notte della Taranta, il prossimo 25 agosto.

Le origini italiane

LP, iniziali e nome d’arte di Laura Pergolizzi, è nata a Huntington, nello stato di New York, il 18 marzo 1981, da genitori italiani. I nonni materni erano napoletani e quelli paterni palermitani, mentre sua madre era una cantante lirica. È proprio la madre Marie ad avvicinare la piccola Laura all’opera, mentre il padre le fa scoprire Elvis Presley e i Beatles. In seguito, LP comincia ad ascoltare anche i Rolling Stones, i Led Zeppelin, i Nirvana, Joni Mitchell e Jeff Buckley, artisti che influenzeranno molto la sua musica.

Gli inizi

I primi due album incisi da LP, “Heart-Shaped Car”, del 2001, e “Suburban Sprawl & Alcohol”, prodotto da Linda Perry nel 2004, non hanno un grandissimo successo, nonostante siano molto chiare ed evidenti le doti canore e compositive di Laura.

Successivamente, un brano contenuto nel secondo disco viene scelto per la colonna sonora della serie tv “A sud del paradiso” e, contemporaneamente, comincia a scrivere canzoni per altri cantanti.

Le prime collaborazioni importanti

Tra le tante collaborazioni, sono fondamentali quella con Rihanna, per il brano “Cheers (Drink to that)”, che ebbe un successo mondiale, e quella con Christina Aguilera, per la canzone “Beautiful people”.

Nel 2012, LP pubblica un EP, “Into the Wild: Live at EastWest Studio”, grazie al quale partecipa ai maggiori festival internazionali, tra cui Bonnaroo, Lollapalooza, Bumbershoot, Tropfest e Sonic Boom.

Il successo internazionale

Nel 2014, esce il terzo album della cantautrice statunitense, intitolato “Forever for now”, prodotto da Rob Cavallo della Warner Bros.

Il successo internazionale arriva con il quarto album in studio, “Lost on you”, anticipato dal singolo “Muddy Waters”, che viene inserito nella colonna sonora della quarta stagione della serie tv “Orange is the new black”. “Lost on you”, il secondo singolo tratto dall’omonimo album, è il brano che consacra LP a livello mondiale, raggiungendo in breve tempo le prime posizioni delle classifiche. Tratto distintivo della sua produzione musicale, oltre alla voce potente, la capigliatura riccia e l’ukulele, è il caratteristico fischettio che l’ha resa famosa in tutto il mondo e che è nato per caso, come ha dichiarato la stessa artista: “E pensare che ho cominciato a fischiettare per combattere la mia timidezza. Poi ho iniziato a inserire il fischiettio nelle canzoni per renderle più personali, più intime, più vicine allo spirito del cantastorie, ruolo in cui mi sento perfettamente a mio agio”.

L’impegno politico e la vita privata

Oltre a essere una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale internazionale, paragonata a mostri sacri come Bob Dylan e David Bowie, LP è anche un’attivista per il sociale e per i diritti LGBT e omosessuale dichiarata. Dal luglio 2015 ha una relazione con la cantante e modella Lauren Ruth Ward e nel luglio 2017 le due donne hanno annunciato che potrebbe esserci molto presto il matrimonio, molto probabilmente in Italia.

LP sarà il superospite della Notte della Taranta il prossimo 25 luglio, dove interpreterà brani della tradizione musicale salentina accompagnata dall'Orchestra Popolare diretta da Andrea Mirò.