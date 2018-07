Calcutta in concerto a Latina: la scaletta del tour 2018

Il cantautore di Latina sarà in concerto nella sua città il 21 luglio, per la prima delle due date previste per quest’estate. Ecco la scaletta prevista

Dopo l’uscita del suo ultimo album, Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, ha annunciato due sole date per il 2018: il 21 luglio nella sua città, Latina, e il 6 agosto all’Arena di Verona. Ecco la possibile scaletta del tour e tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concerto.

Gli artisti che apriranno il concerto di Latina

Il concerto di Calcutta si terrà alle 21.30 allo stadio Domenico Francioni di Latina, ma prima di ascoltare il cantautore, che presenterà il suo nuovo album, “Evergreen”, ci saranno altri tre artisti.

La prima è Mèsa, nome d’arte di Federica Messa, cantautrice romana che ha pubblicato il suo album d’esordio, “Touché”, con la stessa etichetta discografica di Calcutta. Mèsa, classe 1991, si esibirà alle 18.30.

Alle 19.30 salirà sul palco Francesco De Leo, ex componente della band L'Officina della Camomilla, che ha intrapreso la carriera da solista e ha pubblicato, sempre con Bomba Dischi, “La Malanoche”.

Il terzo cantante che si esibirà prima di Calcutta è Frah Quintale, ex membro e fondatore del duo rap Fratelli Quintale, considerato uno dei rapper più promettenti della nuova generazione. Quintale salirà sul palco alle 20.30.

La scaletta del concerto

Non si hanno ancora notizie certe sulla scaletta del concerto di Calcutta a Latina, sicuramente il cantautore presenterà i pezzi del suo ultimo album, “Evergreen”, uscito lo scorso maggio. I singoli “Orgasmo, “Paracetamolo” e “Pesto” faranno certamente parte della scaletta. E poi è probabile che canterà anche gli altri brani del disco: “Briciole”, “Saliva”, “Kiwi”, “Dateo”, “Hubner”, “Nuda nudissima” e “Rai”.

Non mancheranno neanche le sue hit più famose, come “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Oroscopo” o “Frosinone”. Così come ci saranno “Le barche”, “Pomezia”, “Del verde”, “Limonata”, “Milano” e “Albero”. Non è da escludere neanche qualche cover, come è già successo altre volte. Calcutta è tra gli autori di “Io non abito al mare”, canzone portata al successo da Francesca Michielin, e non è detto che il cantautore pontino non la proponga nel concerto nella sua città.

Calcutta allo stadio di Latina: come arrivare

I biglietti per il concerto di Calcutta allo stadio Domenico Francioni di Latina sono quasi tutti esauriti, i più fortunati potranno trovare qualche posto per la gradinata scoperta. Chi compra il biglietto può ritirare sul posto una sciarpa in omaggio.

Gli organizzatori consigliano di arrivare allo stadio con i mezzi pubblici. Arrivando alla stazione di Latina, si può prendere la linea FS che arriva a Latina Scalo, scendendo alle fermate di Duca del mare/Stadio o Piazzale Prampolini, si arriva agli ingressi principali in pochi minuti.

Altrimenti c’è la linea C, da prendere a Latina Scalo, e scendere alla fermata Duca del Mare/Stadio. Da qui, si cammina per circa 150 metri e si arriva allo stadio Francioni.

Chi vuole arrivare in auto, deve considerare che l’area limitrofa allo Stadio Comunale Francioni verrà chiusa al traffico, con rimozione forzata dei mezzi non autorizzati. Per questo motivo, si consiglia il parcheggio presso la l’area del mercato settimanale in Via Rossetti.

Sarà disponibile anche un treno speciale post concerto che effettuerà la tratta Latina Scalo – Roma Ostiense con partenza alle 1.40 e arrivo a Roma alle 2.20.