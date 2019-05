Met Gala: i look più stravaganti delle passate edizioni

Ogni anno il Met Gala ha un tema che permette a stilisti e ospiti di dare sfogo e... sfoggio alla propria creatività: l'anno scorso era la religione, quest'anno invece a farla da padrone è il Camp, una parola che riassume eccessi, stravaganze, eccentricità e voglia di stupire. Insomma, l'essenza stessa del Met Gala! Se le star vogliono stupire e far parlare di sé con look estrosi, originali e soprattutto sopra le righe è qui che devono venire, dove ogni loro esagerazione fashion viene celebrata e non criticata, dove la regola base non è "less is more" ma "more is more", in tutti i sensi