Mammina, il trailer del film horror con Jessica Chastain

È uscito il trailer del film horror Mammina, con Jessica Chastain nel doppio ruolo della madre di famiglia Ursula e dell’entità malvagia identica a lei che terrorizza la figlia Bela (Arabella Olivia Clark).

Come recita la sinossi ufficiale, “Bela, una bambina di 8 anni che vive in una famiglia con problemi coniugali, si trova ad affrontare un’entità sinistra che esce dal suo armadio. Questa presenza, che lei chiama “Altra Mamma”, diventa sempre più minacciosa per lei e per la sua famiglia”.

Il cast include anche Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed e Karen Allen. Basata sul romanzo bestseller del New York Times intitolato L’altra mamma di Josh Malerman, sulla base della sceneggiatura di Nathan Elston (Succession) e con la regia di Rob Savage (Host – Chiamata mortale e The Boogeyman), la pellicola uscirà nei cinema l’8 ottobre 2026. Il produttore è James Wan (franchise di Obsession, Backrooms e The Conjuring) di Blumhouse Atomic Monster, con Michael Clear, Judson Scott, Svage, Josh Malerman e Ryan Lewis come produttori esecutivi.

“Posso entrare nel tuo cuore?”, chiede nel trailer il malvagio clone di Ursula alla figlia Bela. L’ “Altra Mamma” cucina anche la pasta per la bambina, che le fa notare che non dovrebbe lasciare la sua stanza. Quando il marito di Ursula (Jay Duplass) entra in cucina per controllare come sta, scopre la creatura sotto il tavolo, con gli arti ripiegati su loro stessi come quelli di un ragno, e si terrorizza. Poi, Bela spiega a Ursula che la sua sosia vive nella loro casa, e aggiunge che è gentile. Tuttavia, la realtà è ben diversa e, piano piano, per la bambina diventa sempre più difficile distinguere tra la sua mamma vera e finta.

Nata il 24 marzo 1977 a Sacramento, in California, alla fine degli anni Novanta Jessica Chastain ha esordito a teatro e ha poi ottenuto una borsa di studio presso la Juilliard School di New York. Nel 2011 ha raggiunto la notorietà grazie al film The Tree of Life di Terrence Malick, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, mentre nel 2012 ha ricevuto la prima candidatura agli Oscar come Miglior attrice non protagonista per il film The Help (2011) di Tate Taylor, nel 2013 ha ottenuto la seconda candidatura per la statuetta come Miglior attrice protagonista nel film Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow, e nel 2022 ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice per il film Gli occhi di Tammy Faye (2021) di Michael Showalter. Proprio a partire dal 2022, Chastain è apparsa principalmente in film e serie tv drammatiche, che includono le pellicole The Good Nurse (2022) di Tobias Lindholm, Memory (2023) di Michel Franco, Mothers’ Instinct (2024) di Benoît Delhomme e Dreams (2025) di Michel Franco e la serie tv George & Tammy, per la quale nel 2023 ha ricevuto la prima candidatura agli Emmy Awards. In passato, l’attrice aveva già recitato in film horror, rispettivamente Take Shelter (2011) di Jeff Nichols, La madre (2013) di Andy Muschietti, Crimson Peak (2015) di Guillermo del Toro e It – Capitolo due (2019) di Andy Muschietti. Prossimamente, l’attrice apparirà nella serie tv The Savant.