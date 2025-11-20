Dreams, trama e cast del film con Jessica Chastain al cinema da oggi

Introduzione
Il nuovo film di Michel Franco, intitolato Dreams, arriva nelle sale con la forza di un racconto che intreccia desiderio, ambizione e tensioni politiche.
Dopo Memory, il regista messicano torna con questa nuova pellicola, distribuita da Fandango a partire da oggi, giovedì 20 novembre 2025, e presentato in precedenza alla Berlinale 2024 e alla Festa del Cinema di Roma 2025. Nel cuore del progetto ci sono Jessica Chastain e Isaac Hernández, trentacinquenne primo ballerino dell’American Ballet Theatre, protagonisti di una storia che unisce l’intensità della passione alla lucidità di un dramma sociale. La stessa Chastain, parlando dell’opera, aveva osservato: “il film va oltre la semplice differenza d’età: affronta il privilegio, l’economia, il potere e la manipolazione”.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Dreams, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Desiderio, dipendenze e il miraggio dell’America
Fin dall’inizio, il film Dreams si impone come un’indagine intima sulle dinamiche di potere che attraversano le relazioni affettive. La vicenda mette in luce la fragilità della dipendenza reciproca e, allo stesso tempo, si apre a un discorso più ampio sulla dignità personale. Attraverso la figura di Fernando, la narrazione introduce anche una prospettiva critica sul sogno americano, osservato dallo sguardo di chi idealizza gli Stati Uniti come porta d’accesso al successo e a una nuova vita.
Una relazione segnata da asimmetrie
Nel film Dreams, il rapporto tra Jennifer e Fernando si delinea come un equilibrio precario in cui ogni gesto rivela la differenza di ceto, di età e di potere che li separa.
Jennifer è una filantropa dell’élite di San Francisco, circondata da un mondo che le offre sicurezza e influenza. Fernando, invece, proviene dal Messico, dove coltiva il desiderio di un futuro artistico più grande di ciò che la sua vita gli concede. La loro attrazione, intensa e difficilmente arginabile, diventa il motore di una storia che scivola rapidamente verso il conflitto.
Quando l’amore diventa lotta per il controllo
La trama del film Dreams di Michel Franco segue il tentativo di Fernando di realizzare le proprie aspirazioni affidandosi alla promessa, implicita o esplicita, di Jennifer. È questa convinzione a condurlo oltre il confine, in un viaggio rischioso che richiede il sacrificio di ciò che conosce e di ciò che è. Il suo arrivo negli Stati Uniti, tuttavia, destabilizza l’ordine di Jennifer, che teme di esporsi agli occhi di una famiglia e di un ambiente poco inclini ad accettare la sua relazione con un uomo più giovane e socialmente distante. (***Di seguito potreste incappare in spoiler, quindi non proseguite con la lettura di questa scheda se ancora non avete guardato Dreams***)
Quando Fernando comprende la riluttanza di lei, preferisce tornare in Messico piuttosto che accettare il ruolo del “toy boy”. Jennifer lo recupera, mossa da un sentimento difficile da definire, ma continua a non tollerare l’idea che il giovane possa costruire un futuro professionale che non la veda al centro. La loro relazione finisce così per evocare una metafora delle tensioni tra Stati Uniti e Messico, un parallelismo che rende la storia ancora più significativa nel contesto attuale.
Il peso delle politiche migratorie
Michel Franco ha realizzato il film Dreams due anni fa, in un periodo in cui la repressione degli immigrati irregolari negli Stati Uniti era già molto forte. Con l’attuale presidenza Trump, il regista ha sottolineato alla Festa del Cinema di Roma quanto il film sia diventato ancor più aderente alla realtà. “Da quando sono bambino vedo i miei connazionali che passano il confine, rischiando la vita. Il problema è che oggi sono sdoganati i discordi di odio contro gli immigrati. Questo è estremamente pericoloso, e c’è un problema di razzismo crescente. Purtroppo il Messico è un Paese da cui si fugge ancora, perché è corrotto, dominato dai cartelli della droga, e ci sono molte persone che non hanno scelta se vogliono sopravvivere: devono andarsene”.
La San Francisco nella quale vive Jennifer, città spesso celebrata per il suo spirito progressista, appare nel film come un luogo in cui la filantropia confina con l’autoillusione. “Lei è convinta che con i soldi si possa comprare una coscienza migliore e decidere cosa sia meglio per gli altri. Ovviamente non sai cosa è meglio per una persona che viene da un altro mondo, da un altro Paese, e credo che questo possa essere un aspetto molto pericoloso della ricchezza”. Dreams è un film del 2025 interamente firmato da Michel Franco, che ne cura produzione, sceneggiatura, regia e montaggio.
La trama ufficiale del film
Nel film Dreams, il protagonista è Fernando, un giovane ballerino messicano che sogna una vita e il successo negli Stati Uniti.
Convinto che la sua amante Jennifer, una socialite e filantropa di San Francisco, lo possa aiutare, Fernando intraprende il difficile viaggio per superare il confine. Tuttavia, la vita di Jennifer è scossa dall'arrivo del giovane, a tal punto da mettere in crisi le proprie convinzioni.
Un set fra Stati Uniti e Messico
La produzione del film Dreams si è svolta tra San Francisco e Città del Messico nell’estate del 2023, un contesto geografico che riflette esattamente le tensioni attraversate dai personaggi e consente a Franco di dare concretezza ai confini emotivi e materiali della storia.
La presentazione alla Berlinale
Il film Dreams è stato mostrato per la prima volta al pubblico il 15 febbraio 2025 durante la 75ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, dove ha gareggiato per l’Orso d’oro, segnando uno dei momenti centrali di quella edizione.
Riconoscimenti e produzione
Nel 2025 al Festival internazionale del cinema di Berlino, il film Dreams è stato in concorso per l’Orso d’oro, confermando l’attenzione suscitata dal lavoro di Michel Franco, che si muove in un genere drammatico e in due lingue originali, inglese e spagnolo.
La produzione coinvolge Stati Uniti d’America e Messico e porta il marchio della casa di produzione Teorema, con un comparto tecnico guidato dalla fotografia di Yves Cape, dal montaggio di Michel Franco e Oscar Figueroa Jara e dalla scenografia di Alfredo Wigueras.
Il film è stato realizzato grazie al lavoro dei produttori Michel Franco, Eréndira Núñez Larios e Oleksandr Rodnjans'kyj, affiancati dai produttori esecutivi Jessica Chastain, Kelly Carmichael, Vladimir Artemenko e Megan Carlson.
Gli interpreti e i personaggi
Nel cast del film Dreams figurano Jessica Chastain nel ruolo di Jennifer McCarthy e Isaac Hernández in quello di Fernando Rodríguez. Accanto a loro, Rupert Friend interpreta Jake McCarthy, mentre Marshall Bell è Michael McCarthy. Completano il quadro Eligio Meléndez nei panni di Señor Rodríguez e Mercedes Hernández in quelli di Señora Rodríguez, delineando un gruppo di figure che contribuiscono alla tensione emotiva e narrativa del film.