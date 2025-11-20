Dreams, trama e cast del film con Jessica Chastain al cinema da oggi

Michel Franco ha realizzato il film Dreams due anni fa, in un periodo in cui la repressione degli immigrati irregolari negli Stati Uniti era già molto forte. Con l’attuale presidenza Trump, il regista ha sottolineato alla Festa del Cinema di Roma quanto il film sia diventato ancor più aderente alla realtà. “Da quando sono bambino vedo i miei connazionali che passano il confine, rischiando la vita. Il problema è che oggi sono sdoganati i discordi di odio contro gli immigrati. Questo è estremamente pericoloso, e c’è un problema di razzismo crescente. Purtroppo il Messico è un Paese da cui si fugge ancora, perché è corrotto, dominato dai cartelli della droga, e ci sono molte persone che non hanno scelta se vogliono sopravvivere: devono andarsene”.

La San Francisco nella quale vive Jennifer, città spesso celebrata per il suo spirito progressista, appare nel film come un luogo in cui la filantropia confina con l’autoillusione. “Lei è convinta che con i soldi si possa comprare una coscienza migliore e decidere cosa sia meglio per gli altri. Ovviamente non sai cosa è meglio per una persona che viene da un altro mondo, da un altro Paese, e credo che questo possa essere un aspetto molto pericoloso della ricchezza”. Dreams è un film del 2025 interamente firmato da Michel Franco, che ne cura produzione, sceneggiatura, regia e montaggio.