Werwulf, il trailer del film di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson

È uscito il trailer del film Werwulf del regista Robert Eggers e con protagonista Aaron Taylor-Johnson, che uscirà nei cinema il 25 dicembre 2026. Come recita la sinossi ufficiale dell’horror in costume, “nell’Inghilterra del XIII secolo, una misteriosa creatura si aggira in una campagna nebbiosa, mentre il folklore locale si trasforma in una terrificante realtà per gli abitanti del villaggio”. Il trailer anticipa la presenza di Aaron Taylor-Johnson nei panni della creatura protagonista, che subisce un’intensa trasformazione che terrorizza gli abitanti della città.

Il cast del film Werwulf di Robert Eggers include anche Lily-Rose Depp (che, proprio come Aaron Taylor-Johnson, aveva già lavorato con il regista Robert Eggers nel film Nosferatu), Willem Dafoe, Ralph Ineson, Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards e Bodhi Rae Breathnach. Chris ed Eleanor Columbus di Maiden Voyage sono invece i produttori esecutivi. Producono la pellicola insieme a Focus Features, Robert Eggers e Sjón dopo aver già collaborato nel 2022 alla sceneggiatura del film The Northman.

La casa di produzione Focus Features ha collaborato a tutti i film di Robert Eggers, incluso l’acclamato dalla critica Nosferatu, uscito il giorno di Natale del 2024 e dove Lily-Rose Depp interpretava una giovane donna tormentata dall’ossessione del conte vampiro Orlok (Bill Skarsgård). Aaron Taylor-Johnson interpretava invece Friedrich Harding, uno scettico convinto dell’inesistenza dei vampiri. Il cast includeva anche Nicholas Hoult ed Emma Corrin. La pellicola aveva incassato 40 milioni di dollari al debutto e, in seguito, aveva superato i 181 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nato il 7 luglio 1984 a New York, il regista Robert Eggers ha raggiunto la notorietà nel 2015 grazie al film d’esordio The Witch con Anya Taylor-Joy e Ralph Ineson. Ambientato nel 1630, racconta la storia di una famiglia puritana che incontra forze del male nei boschi oltre la loro fattoria nel New England. Nel 2019 ha diretto il secondo lungometraggio The Lighthouse, con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe, che nel 2020 ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar nella categoria Miglior fotografia. Nel 2022 è poi arrivato il film The Northman, ambientato nell’Islanda del X secolo e con protagonisti Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy ed Ethan Hawke. Nel 2024 è stata ancora la volta del film Nosferatu, una trasposizione del romanzo Dracula di Bram Stoker con Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Bill Skarsgård. Ora, invece, è in arrivo il film Werwulf con Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp e Willem Dafoe sui licantropi.

Nato il 13 giugno 1990 a High Wycombe, in Inghilterra, l'attore Aaron Taylor-Johnson ha recitato nei film Nowhere Boy (2009) di Sam Taylor-Wood nel ruolo di John Lennon, Le belve (2012) di Oliver Stone, Anna Karenina (2012) di Joe Wright, Godzilla (2014) di Gareth Edwards, Captain America: The Winter Soldier (2014) di Anthony e Joe Russo, Avengers: Age of Ultron (2015) di Joss Whedon, Animali notturni (2016) di Tom Ford (per il quale ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore non protagonista), Tenet (2020) di Christopher Nolan, The Fall Guy (2024) di David Leitch, Nosferatu (2024) di Robert Eggers e 28 anni dopo (2025) di Danny Boyle e Fuze – Conto alla rovescia (2025) di David Mackenzie.