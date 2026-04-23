È stato rilasciato il trailer ufficiale di Innamorarsi e altre pessime idee, la nuova commedia romantica diretta da Simone Aleandri con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu e Claudio Colica. Il film, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, arriverà nelle sale italiane il 28 maggio 2026. Un piano di vendetta sentimentale, amicizie sopra le righe e un finale che - come da tradizione del genere - non andrà esattamente come previsto.

C'è qualcosa di onesto, quasi disarmante, nel titolo scelto per questa commedia: Innamorarsi e altre pessime idee. Nessuna promessa eccessiva, nessun tentativo di travestirsi da qualcosa di più sofisticato. È una commedia romantica italiana, orgogliosa di esserlo, e il trailer appena uscito conferma che il film non ha alcuna intenzione di tradire le aspettative di chi al cinema cerca leggerezza, battute ben calibrate e qualche momento capace di scaldare il cuore.

La trama: vendetta, patti scellerati e imprevisti

Al centro della storia c'è Lino, avvocato di successo interpretato da Guanciale, la cui vita crolla quando la moglie Grazia lo lascia per un affascinante chef di nome Paolo. Spinto dal desiderio di rivalsa, Lino mette in piedi un piano: smascherare Paolo come un seduttore seriale, dimostrando alla ex che ha fatto una scelta sbagliata. Per riuscirci, stringe un accordo con Sofia, una donna di bell'aspetto ma nei guai con la giustizia per via del suo ex: lui le garantirà assistenza legale, lei si occuperà di avvicinare e sedurre Paolo. A rendere tutto più caotico e divertente ci pensano le spalle dei due protagonisti. Claudio Colica interpreta Tommy, l'amico di Lino, mentre Ilenia Pastorelli veste i panni di Matilde, la migliore amica di Sofia, descritta come eccentrica. Il tipo di personaggi senza i quali nessun piano improbabile potrebbe andare nel modo sbagliato.

Un cast tra cinema e televisione

La scelta del cast mescola con intelligenza volti del grande e del piccolo schermo. Lino Guanciale è uno degli attori italiani più amati del momento, reduce da serie televisive di grande successo, e porta al personaggio quella capacità di bilanciare ironia e malinconia che lo contraddistingue. Nel cast figurano anche Grazia Schiavo e Davide Devenuto, quest'ultimo noto al pubblico televisivo per Un posto al sole. Andrea Delogu completa un quartetto che promette chimica e ritmo.

Perché vederlo

La commedia romantica italiana ha attraversato anni difficili, spesso accusata di replicare formule logore senza rinnovarle. Innamorarsi e altre pessime idee non sembra voler rivoluzionare il genere, ma si presenta con una consapevolezza del proprio mestiere che è già un valore. Un cast affiatato, una trama con abbastanza ingranaggi per tenere in moto l'intreccio e un titolo che è già, di per sé, un piccolo atto di autoironia: ingredienti sufficienti per un appuntamento piacevole al cinema.