È uscito il trailer del film d’animazione La fattoria degli animali di Andy Serkis, l’adattamento dell’omonimo romanzo di satira politica di George Orwell che uscirà nelle sale degli Stati Uniti per lo studio cinematografico Angel Studios il 1º maggio 2026. Il cast di voci della pellicola, presentata in anteprima mondiale nel giugno 2025 al Festival del Cinema d’Animazione di Annecy, in Francia, include Seth Rogen nel ruolo di Napoleone, Glenn Close nel ruolo di Freida Pilkington, Woody Harrelson nel ruolo di Gondrano, Kieran Culkin nel ruolo di Clarinetto, Gaten Matarazzo nel ruolo di Lucky, Laverne Cox nel ruolo di Palla di Neve, Jim Parsons nel ruolo di Carl, Kathleen Turner nel ruolo di Beniamino e Iman Vennali nel ruolo di maialini Puff e Tammy. Lo stesso regista Andy Serkis presta invece la voce al signor Jones e al gallo Randolph.

Andy Serkis ha creato una nuova interpretazione del romanzo La fattoria degli animali, che George Orwell aveva scritto alla metà degli anni Quaranta, quando lo stalinismo era saldamente affermato nell’Unione Sovietica post-rivoluzionaria. L’autore, schierato su posizioni politiche affini al socialismo democratico, era infatti critico nei confronti di Stalin, e aveva espresso così le proprie opinioni. Il libro racconta la storia di un gruppo di animali da fattoria che si ribellano al loro padrone con l’obiettivo di creare una vita utopica, libera e felice. Tuttavia, il gruppo dei maiali prende infine il sopravvento, e la società si ritrova ancora una volta oppressa come prima. Il sottotitolo dell’omonimo film d’animazione, adattato da Nicholas Stoller, è Una storia ammonitrice. “La fattoria degli animali di Orwell non è mai stata così attuale”, aveva dichiarato il regista. “In un'epoca in cui potere, propaganda e disuguaglianza plasmano le nostre società, è fondamentale ricordare il suo monito. Questo adattamento non è solo una storia di intrattenimento, ma un promemoria del fatto che democrazia, libertà e integrità sono fragili e vanno tutelate”. Aveva aggiunto: “La mia speranza è che il pubblico esca dalla sala commosso, pensieroso e ispirato a difendere i valori che contano. Sono onorato che Angel e Angel Guild siano disposti a portare questo film sul grande schermo in tutto il mondo”. Brandon Purdie, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo cinematografico e del brand presso Angel, aveva a sua volta dichiarato: "Questo è un progetto di enorme umanità. La regia visionaria di Andy Serkis, unita a questo cast eccezionale, crea un film attuale, urgente e profondamente umano, anche se i protagonisti sono maiali, asini e cavalli. Siamo certi che gli spettatori non vedranno solo la storia di animali da fattoria, ma anche uno specchio che riflette il nostro mondo di oggi”. Adam Nagle, CEO di Aniventure, aveva aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Angel Studios, poiché il loro legame unico con il pubblico, amplificato da un team di marketing eccezionale, garantirà che questa storia raggiunga il maggior numero di persone possibile. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo adattamento che abbiamo realizzato e non vediamo l'ora che tutti lo vedano”. Jonathan Cavendish e Adam Nagle sono i produttori. John Blas è il produttore esecutivo.