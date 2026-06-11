Aaron Sorkin è pronto a presentare al mondo The Social Reckoning, la pellicola che lo ha visto tornare ad immergersi nel mondo di Facebook e del suo ideatore Mark Zuckerberg, qui nei primi anni Venti del Duemila, circa venti anni dopo la creazione del social network che ha cambiato il mondo della comunicazione.

Il tempo è passato e i guai per il protagonista hanno cambiato natura.

In questo film, che si configura come un seguito ideale di The Social Network, la pellicola del 2010 per cui Sorkin ha vinto l'Oscar per la Migliore Sceneggiatura non originale, Zuckerberg è il candidato all'Oscar Jeremy Strong, ancora nei panni di un magnate della finanza come in Succession, ma con un taglio di capelli e un'espressione che è ultra riconoscibile.

L'attore statunitense non è il protagonista assoluto di questa pellicola, che si concentra sullo scandalo dei Facebook Files.

Gli altri ruoli principali sono per il premio Oscar per Anora Mikey Madison, Frances Haugen, ex ingegnere di Facebook, e il vincitore del Golden Globe Jeremy Allen White, il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz.

I protagonisti nel teaser trailer

The Social Reckoning si annuncia come un film potente, finalizzato a raccontare un capitolo relativamente recente della storia dei social media e delle piattaforme che dal 2021 sono rientrate in Meta.

Il teaser trailer ufficiale, ora disponibile in lingua originale e visibile in testa a questo videoarticolo, mostra il primo incontro tra il giornalista Horwitz e l'ingegnere Haugen decisi ad alzare il velo su Facebook rispetto a temi come la sicurezza, l'informazione e, successivamente, l'impatto mentale sugli utenti.

I timori di lei e le indagini di lui sono messi a confronto alle reazioni di Mark Zukerberg, che nel film del 2010 era stato interpretato da un giovane Jesse Eisenberg.

Il film, che è scritto e diretto da Aaron Sorkin, è stato commentato dall'autore statunitense al CinemaCon di Las Vegas dello scorso aprile, dove è stata mostrata in esclusiva e in anteprima la clip col trailer disponibile oggi per tutti.

Sorkin disse: "Qualche tempo fa abbiamo raccontato la storia di uno studente universitario che ha creato un sito web nel suo dormitorio e ha messo in contatto il mondo. Beh, come avrete notato, alcune cose sono cambiate da quando quel sogno si è trasformato in una multinazionale (...) Quindi è ora di dire di più".



Jeremy Strong, nuovamente alle prese con un personaggio complesso e per certi versi impenetrabile, tipico del suo repertorio di ruoli sul grande e piccolo schermo, ha ritrovato sul set Jeremy Allen White con cui ha diviso l'avventura di Springsteen: Liberami dal nulla.

A Las Vegas l'attore ha detto fermamente che quella di Sorkin è una delle sceneggiature migliori che abbia mai letto.

Mikey Madison è alla prima prova sul grande schermo dopo l'Oscar vinto per Anora. Nel cast ci sono anche Betty Gilpin (Death by Lightning), Wunmi Mosaku (I peccatori), Bill Burr (The Mandalorian), Billy Magnussen (Road House).

Negli USA il film debutta il 9 ottobre e ha molte possibilità di arrivare alla Mostra del Cinema di Venezia in anteprima.