In esclusiva per Sky TG24, una clip dal film Mio fratello è un vichingo – The Last Viking, la dark comedy del premio Oscar® Anders Thomas Jensen che arriva nelle sale italiane il 26 marzo con Plaion Pictures. Record di incassi in Danimarca, standing ovation a Venezia: ecco perché non potete perdervelo.

Arriva nelle sale italiane il 26 marzo uno dei film europei più attesi dell'anno, e Sky TG24 vi offre in anteprima assoluta una clip esclusiva di Mio fratello è un vichingo – The Last Viking, la dark comedy danese firmata da Anders Thomas Jensen che ha già fatto parlare di sé in tutta Europa.

Un film da record, accolto con una standing ovation a Venezia

Prima ancora di approdare nei cinema italiani, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking ha già scritto la storia. In Danimarca ha superato la cifra record di 700.000 spettatori, diventando uno dei maggiori successi commerciali degli ultimi anni per il cinema scandinavo. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stato accolto con una lunga standing ovation, conquistando critica e pubblico all'unanimità. Ora tocca all'Italia: distribuito da Plaion Pictures, il film arriverà in tutte le sale il 26 marzo.

Anders Thomas Jensen e il duo Mikkelsen-Lie Kaas: un incontro che vale il biglietto

A firmare il film è il regista danese Anders Thomas Jensen, premio Oscar® già noto al pubblico italiano per Le mele di Adamo. Jensen torna con il suo stile inconfondibile — quell'equilibrio raro tra grottesco e malinconia, tra commedia nera e profondità emotiva — e lo fa con due protagonisti d'eccezione.

Mads Mikkelsen, volto noto al grande pubblico grazie a Un altro giro e alla serie Hannibal, interpreta Manfred, un uomo convinto di essere John Lennon a causa di un disturbo dissociativo della personalità. Al suo fianco, Nikolaj Lie Kaas — già visto nel Frankenstein di Guillermo del Toro — è Anker, il fratello appena uscito di prigione dopo quindici anni di detenzione per una rapina. Anker vuole il bottino che aveva affidato a Manfred prima di essere arrestato. Il problema? Manfred non ricorda più dove lo ha nascosto — o forse fa finta di non ricordarlo.

Una caccia al tesoro che diventa viaggio nell'anima

Quello che inizia come un heist movie sui generis si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più ricco e sorprendente. I due fratelli tornano nella casa natale — oggi un bed & breakfast gestito da una coppia dal carattere decisamente sopra le righe — e si ritrovano a fare i conti non solo con il denaro scomparso, ma con un legame spezzato da anni di silenzi, ferite mai rimarginate e un'infanzia segnata dalla violenza.

Jensen costruisce un racconto che oscilla tra il comico e il tragico con una precisione chirurgica: scene di slapstick grottesco si alternano a improvvisi squarci di malinconia autentica, inseguimenti improbabili cedono il passo a momenti di rara tenerezza. Il risultato è un film che fa ridere e commuovere quasi contemporaneamente, senza che le due cose si contraddicano mai.

John Lennon, i Beatles e la musica come rifugio

Uno degli elementi più originali del film è il ruolo della musica. L'ossessione di Manfred per John Lennon e per i Beatles non è un semplice espediente comico: è la chiave emotiva dell'intera storia. Dietro quella maschera stravagante si nasconde un dolore reale, una strategia di sopravvivenza costruita nel tempo per proteggersi da ricordi troppo pesanti da portare. Ed è proprio attraverso la musica che i due fratelli trovano, poco a poco, uno spazio per comunicare, riconoscersi e, forse, perdonarsi.

Perché vedere Mio fratello è un vichingo

Mio fratello è un vichingo – The Last Viking è molto più di una dark comedy di qualità. È un film sull'identità e sulla memoria, sulla famiglia come ferita e come possibile salvezza, sulla capacità di trovare bellezza e connessione anche nelle esistenze più caotiche e irregolari. Jensen sembra volerci dire che essere fuori dal coro, avere una visione del mondo diversa dagli altri, non significa essere "stonati": significa, forse, essere più in sintonia con qualcosa di essenziale.

Prodotto da Zentropa e distribuito in Italia da Plaion Pictures, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking sarà in tutte le sale italiane dal 26 marzo. Non perdetevi la clip esclusiva qui sopra — è il miglior modo per capire perché il cinema europeo stia aspettando questo film da mesi.