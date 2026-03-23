Da Pusher a Casino Royale, dalla serie tv Hannibal a Un altro giro, Mads Mikkelsen ha costruito una carriera unica tra Europa e Hollywood. Ma il punto non è solo cosa ha fatto: è come riesce, ogni volta, a sfuggire a ogni definizione. Ora torna al cinema con Mio fratello è un vichingo (dal 26 marzo). Un viaggio tra film, serie e personaggi per capire il segreto dell’attore più imprevedibile e indecifrabile di oggi