Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Mads Mikkelsen, da Pusher a Mio fratello è un vichingo: il segreto di un attore che sfugge

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Da Pusher a Casino Royale, dalla serie tv Hannibal a Un altro giro, Mads Mikkelsen ha costruito una carriera unica tra Europa e Hollywood. Ma il punto non è solo cosa ha fatto: è come riesce, ogni volta, a sfuggire a ogni definizione. Ora torna al cinema con Mio fratello è un vichingo (dal 26 marzo). Un viaggio tra film, serie e personaggi per capire il segreto dell’attore più imprevedibile e indecifrabile di oggi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ