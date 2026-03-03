Arriva esclusivamente al cinema il prossimo 10 giugno, con la distribuzione di Eagle Pictures, Scary Movie 6, pellicola firmata dai fratelly Wayans, ideatori della saga avviata sul grande schermo nel 2000.

Il film, che arriverà negli States il 12 giugno, è pronto per sbarcare in sala col suo carico di irriverenza nei confronti di tutto ciò che Hollywood e il cinema horror sono diventati.

La nuova pellicola non risparmia nessuno e prende di mira anche sé stessa in quanto ennesimo capitolo di una storia cinematografica a molte riprese.

L'abitudine ad espandere una storia in numerosi sequel, prequel e spin-off è una caratteristica del cinema contemporaneo ed è molto tipica del genere horror. Anche questo è argomento di parodia del film di cui ora è disponibile il primo trailer ufficiale, una clip di due minuti che svela i look dei protagonisti e molti dei soggetti riletti in chiave divertente e sempre più irriverente.

Nuovi film da prendere in giro: da Longlegs a Weapons

In una prima sequenza, che si svolge in un vagone della metropolitana, i passeggeri devono vedersela con una serie di soggetti molto pericolosi e molto somiglianti agli assassini di altre storie note, dal killer dagli occhi a forma di cuore (Heart Eyes Killer di Heart Eyes - Appuntamento con la morte), a una bambola robot come quella dei film di M3GAN a Ghostface, l'assassino mascherato della saga di Scream, ora in testa ai box office con il settimo capitolo della saga.

L'omicidio è accompagnato da una discussione sul genere della vittima, argomento culturalmente rilevante, specie negli Stati Uniti. Dal 2013, anno di uscita di Scary Movie V, la sensibilità del pubblico è cambiata e Hollywood si è adeguata al clima generale. I creatori di Scary Movie non la pensano così. Il film non risparmierà niente e nessuno.

Ci sono i bambini che corrono nella notte di Weapons, acclamatissimo titolo del 2025 che ha portato alla candidatura di Amy Madigan a molti premi di stagione, c'è Art The Clown della saga dei film Terrifier, c'è una parodia di Longlegs, il killer interpretato nel film omonimo di Nicolas Cage e c'è una scena che proviene dall'universo di The Substance.

I creatori di Scary Movie 6 hanno accumulato un bel po' di materiale da rimaneggiare per il loro ultimo film.

Pochi generi hanno visto una fioritura importante come l'horror a Hollywood negli ultimi anni, con titoli così raffinati e popolari da finire anche tra i film candidati ai premi più prestigiosi del settore.

Il sesto film della saga comica non poteva uscire in un momento migliore di questo.

Nel cast di Scary Movie 6 ci sono Anna Faris e Regina Hall, già volti del primo film del 2000, insieme ai compagni storici Marlon e Shawn Wayans. Ci sono comunque molte new entry, tra queste: new entry come Olivia Rose Keegan, Cameron Scott Roberts, Savannah Lee Nassif e Sydney Park.