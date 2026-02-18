E'Online il trailer ufficiale di La Mummia, nuovo film horror diretto da Lee Cronin dopo il successo de La casa – Il risveglio del male. Prodotto da New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse e interpretato da Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e Natalie Grace, il film reinventa il mito classico trasformandolo in un incubo familiare. Uscita al cinema il 16 aprile 2026 distribuito da Warner Bros. Picture

La Mummia: il trailer del nuovo horror di Lee Cronin riscrive il mito

Certe creature del cinema non muoiono mai.

Si seppelliscono. Si dimenticano.

E poi tornano — spesso cambiando volto.

Il trailer ufficiale di La Mummia, diretto da Lee Cronin, è finalmente online e chiarisce subito una cosa: non sarà un revival avventuroso né una nostalgia archeologica. Sarà un film sull’orrore della perdita. E soprattutto sul terrore del ritorno.

Un ritorno che non dovrebbe esistere

La storia parte come un dramma umano prima ancora che horror.

Una bambina scompare nel deserto. Nessun corpo, nessuna spiegazione. Solo l’assenza.

Otto anni dopo ricompare.

Ma il cinema dell’orrore lo sa bene:

quando qualcosa torna dove non dovrebbe, non è mai davvero tornato.

Il ricongiungimento familiare si trasforma progressivamente in un incubo domestico — più possessione emotiva che soprannaturale, più lutto che avventura. La mummia non è soltanto un mostro: è la memoria che rifiuta di restare morta.

Cronin sposta così il mito dalle piramidi alle relazioni, dall’archeologia alla psicologia.

Dal successo di Evil Dead a un horror più intimo

Dopo La casa – Il risveglio del male, Lee Cronin resta nel territorio della carne violata ma cambia prospettiva.

Se lì il terrore esplodeva fisicamente, qui sembra insinuarsi lentamente.

Non più la brutalità immediata.

Ma il dubbio.

È davvero lei?

Oppure qualcosa ha imparato a esserlo?

La produzione — New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse — lascia intuire un ibrido preciso:

atmosfera autoriale + tensione commerciale.

Un horror che punta alla paura emotiva prima ancora che allo shock.

Il cast

Protagonisti:

Jack Reynor

Laia Costa

May Calamawy

Natalie Grace

con Veronica Falcón

Dietro la macchina da presa Cronin è affiancato da collaboratori abituali: fotografia di Dave Garbett, musica di Stephen McKeon e produzione di James Wan e Jason Blum — due nomi che ormai funzionano quasi come un genere a sé.

La nuova Mummia non vuole spaventarti: vuole restare

La saga cinematografica ci ha abituati a tombe aperte, maledizioni e avventure esotiche.

Qui invece la tomba è una casa.

E la maledizione è un legame affettivo che rifiuta la fine.

Il trailer suggerisce un horror più vicino a The Ring o Pet Sematary che alle versioni classiche del personaggio: la creatura non distrugge il mondo, distrugge la normalità.

Perché la vera domanda non è:

“cosa è tornato?”

Ma:

perché è tornato proprio da noi.