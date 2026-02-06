NEON ha diffuso il trailer ufficiale di "Exit 8", il film horror di Genki Kawamura presentato al Festival di Cannes 2025, nelle sale cinematografiche USA dal 10 aprile, in Italia dal 23 dello stesso mese. La pellicola, accolta positivamente dalla critica, è l'adattamento dell'omonimo videogioco di culto e punta a portare al cinema sia i gamer che gli appassionati di horror

A molti mesi di distanza dall'anteprima al Festival di Cannes 2025, dove è stato presentato nella sezione "Midnight", Exit 8 è pronto per la distribuzione presso il grande pubblico che lo vedrà al cinema, in primavera, precisamente dal 10 aprile negli States e dal 23 aprile in Italia.

Il trailer ufficiale diffuso in rete da NEON, che si occupa della distribuzione negli USA, e disponibile in testa a questo videoarticolo, anticipa le atmosfere di una storia di terrore contemporanea e clautsrofobica ambientata nella metropolitana di Tokyo che si trasforma improvvisamente in una trappola da cui sembra impossibile uscire.

Il film tratto dal videogioco di culto

L'angoscia è palpabile ed è già insostenibile nei due minuti di trailer di Exit 8, lungometraggio che è l'adattamento sul grande schermo del videogioco omonimo giapponese di culto di Kotake Create, pubblicato nel 2023 in origine per PC e poi lanciato anche su Xbox Series X|S.

La trama del film segue le traiettorie del gioco, un horror psicologico che sfrutta il mistero delle anomalie in ambienti oppressivi come gli spazi liminali, in questo caso, i corridoi della metropolitana di Tokyo.

Il protagonista, interpretato interpretato dal giapponese Kazunari Ninomiya, attore ma anche cantante classe 1983, è un uomo qualunque che si ritrova intrappolato in un corridoio, un passaggio sotterraneo metropolitano, apparentemente senza via di uscita.

I cartelli sono chiari: se i passanti riscontrano qualche anomalia, devono uscire immediatamente dall'area. Il problema è tutto qui: da quel posto non si può uscire.

Un incubo metropolitano

Exit 8 è un film che vuole abbattere i confini tra lo spazio del videogioco e quello cinematografico, secondo le intenzioni di Genki Kawamura, che ha anche co-scritto la sceneggiatura.

Il trailer mostra situazioni da incubo e disturbanti. Il protagonista sembra bloccato in uno spazio in cui il tempo si è fermato ed è costretto a ripetersi, un nonluogo, come lo avrebbe definito Marc Augé, in cui la mancanza di unicità può aprire squarci di terrore.

I tentativi per uscire dal tunnel della stazione underground sono sempre i medesimi. Attorno passano sempre le stesse persone, almeno fino a quando tutto perde i contorni umani ed iniziano ad apparire strane figure e creature mostruose.

Un incubo lucido, con anonime piastrelle bianche a fare da sfondo ai pensieri. Il protagonista ha forse delle colpe da espiare? Questa è la sua punizione?

A Cannes il film a ricevuto alto gradimento e giudizi positivi, in parte riportati nel trailer.