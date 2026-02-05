In occasione del 45° anniversario televisivo, Conan, il ragazzo del futuro arriva per la prima volta nelle sale italiane in 4K con il montaggio degli ultimi episodi. Un evento speciale solo il 9, 10 e 11 febbraio grazie ad Animagine, la collana Dynit e Adler Entertainment. Su Sky TG24 una clip esclusiva anticipa il finale della leggendaria serie diretta da Hayao Miyazaki, tra avventura, speranza e memoria collettiva

l ritorno di un classico sul grande schermo

C’è un momento preciso in cui l’animazione smette di essere solo intrattenimento e diventa educazione sentimentale. Conan, il ragazzo del futuro appartiene a quella categoria rara. A 45 anni dalla sua prima messa in onda, la serie torna al cinema in un evento speciale in 4K che celebra il suo finale più emozionante, e Sky TG24 accompagna l’uscita con una clip esclusiva dedicata agli ultimi, decisivi episodi.

Diretta dal maestro Hayao Miyazaki, Conan è l’unica serie animata firmata interamente dal Premio Oscar giapponese: il suo primo lavoro da regista, ma anche un laboratorio creativo in cui Miyazaki ha curato character design, storyboard e scenografie, anticipando temi e ossessioni che avrebbero segnato tutta la sua filmografia.

Un evento speciale solo per tre giorni

Grazie ad Animagine – la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment – Conan, il ragazzo del futuro – 45° TV Anniversary arriva solo il 9, 10 e 11 febbraio nelle sale italiane. In programma il montaggio degli episodi finali (dal 23 al 26), restaurati in 4K, per restituire sul grande schermo l’energia, il ritmo e la forza emotiva del capitolo conclusivo.

Un’occasione unica per chi è cresciuto con Conan, Lana e Gimsy negli anni Ottanta, ma anche per chi scopre oggi una delle opere fondative dell’animazione giapponese moderna.

Indastria, Lepka e il Gigante

Nelle clip italiane – con il doppiaggio originale anni Ottanta – i protagonisti si trovano a Indastria, la metropoli tecnologica governata dal dittatore Lepka. È qui che si consuma lo scontro finale: Lepka tenta la fuga a bordo del Gigante, un colossale aereo da guerra simbolo di un potere che ha smarrito ogni legame con l’umanità.

Le voci storiche tornano a farsi sentire: Marco Guadagno è Conan, Massimo Corizza Gimsy. Un dettaglio che rafforza l’effetto memoria e rende il finale ancora più potente per chi lo ha vissuto da bambino.

Un racconto che parla ancora al presente

Ambientata in un mondo post-catastrofe, la serie si apre con un incipit memorabile: l’umanità sull’orlo dell’estinzione, i continenti sommersi, la tecnologia usata come arma definitiva. Da lì nasce l’avventura di Conan, cresciuto sull’Isola Perduta con il nonno, e l’incontro con Lana, scintilla di un viaggio che è anche una presa di coscienza.

Avventura, ecologia, responsabilità collettiva: Conan, il ragazzo del futuro intreccia tutto questo in una narrazione che oggi appare sorprendentemente attuale. Il finale, ora al cinema in 4K, non promette salvezze facili ma indica una direzione chiara: il futuro non si conquista con la forza, si costruisce con la cura.

La clip esclusiva su Sky TG24

Per accompagnare l’uscita-evento, Sky TG24 lancia una clip esclusiva che anticipa il finale della serie: un invito a tornare (o arrivare per la prima volta) in un mondo che ha ancora molto da dire. Perché Conan non è solo un classico dell’animazione, ma una lezione di umanità che continua a parlare, generazione dopo generazione.