Un uomo solo in auto, una notte, una decisione irreversibile. In La scelta di Joseph Vincent Lindon è protagonista di un intenso one man show girato quasi interamente nell’abitacolo di un’auto. Remake di Locke, il thriller morale diretto da Gilles Bourdos riflette su responsabilità, colpa e correttezza. Sky TG24 presenta una clip esclusiva che anticipa la tensione del film, in sala in Italia dal 29 gennaio con Wanted Cinema .

Un uomo, un’auto, una scelta

Joseph Cross sembra fatto della stessa materia del suo lavoro: solido, affidabile, razionale. Gestisce grandi cantieri edili, ha una moglie, due figli, una vita scandita da certezze. Ma una sera, una telefonata inattesa incrina quell’equilibrio apparentemente indistruttibile. Joseph sale in auto, imbocca l’autostrada e si dirige verso un ospedale. È solo. E lungo quel tragitto è costretto a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.

Un thriller morale in tempo reale

La scelta di Joseph (titolo italiano di Le Choix) è il remake del film Locke, interpretato da Tom Hardy. Anche qui il racconto si consuma quasi interamente all’interno di un’automobile: uno spazio chiuso, claustrofobico, trasformato in teatro mentale e campo di battaglia morale. Al volante, Joseph cerca di tenere insieme un lavoro che rischia di crollare e una famiglia sull’orlo della frattura, mentre la verità emerge telefonata dopo telefonata.

Vincent Lindon, un volto sotto pressione

Il film offre a Vincent Lindon l’ennesima occasione per dimostrare la sua statura attoriale. Vincitore della Coppa Volpi a Venezia per Jouer avec le feu e Palma d’oro a Cannes per La legge del mercato, Lindon concentra tutto sul volto, sulla voce, sulle micro-espressioni di un uomo che vede sgretolarsi la propria identità per un errore tanto casuale quanto devastante. Un’interpretazione fatta di controllo e cedimenti improvvisi, di rigidità che lentamente si incrina.

La regia dell’essenziale

A dirigere è Gilles Bourdos, che riduce all’osso gli elementi narrativi per amplificarne l’impatto. Il montaggio serrato accompagna i 77 minuti di corsa contro il tempo, trasformando un viaggio notturno in un vero e proprio thriller psicologico. Il dilemma è semplice e feroce: fuggire per salvare se stesso o assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie azioni.

Una clip esclusiva per entrare nella tensione

La clip esclusiva pubblicata da Sky TG24 anticipa perfettamente il cuore del film: un uomo fermo al volante, eppure in continuo movimento interiore. Poche parole, uno sguardo, una telefonata che pesa come una sentenza. È lì che La scelta di Joseph mostra la sua forza: raccontare l’eccezionale attraverso l’ordinario, trasformando una decisione privata in una questione universale.