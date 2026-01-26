Un uomo solo in auto, una notte, una decisione irreversibile. In La scelta di Joseph Vincent Lindon è protagonista di un intenso one man show girato quasi interamente nell’abitacolo di un’auto. Remake di Locke, il thriller morale diretto da Gilles Bourdos riflette su responsabilità, colpa e correttezza. Sky TG24 presenta una clip esclusiva che anticipa la tensione del film, in sala in Italia dal 29 gennaio con Wanted Cinema.
Un uomo, un’auto, una scelta
Joseph Cross sembra fatto della stessa materia del suo lavoro: solido, affidabile, razionale. Gestisce grandi cantieri edili, ha una moglie, due figli, una vita scandita da certezze. Ma una sera, una telefonata inattesa incrina quell’equilibrio apparentemente indistruttibile. Joseph sale in auto, imbocca l’autostrada e si dirige verso un ospedale. È solo. E lungo quel tragitto è costretto a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.
Un thriller morale in tempo reale
La scelta di Joseph (titolo italiano di Le Choix) è il remake del film Locke, interpretato da Tom Hardy. Anche qui il racconto si consuma quasi interamente all’interno di un’automobile: uno spazio chiuso, claustrofobico, trasformato in teatro mentale e campo di battaglia morale. Al volante, Joseph cerca di tenere insieme un lavoro che rischia di crollare e una famiglia sull’orlo della frattura, mentre la verità emerge telefonata dopo telefonata.
Vincent Lindon, un volto sotto pressione
Il film offre a Vincent Lindon l’ennesima occasione per dimostrare la sua statura attoriale. Vincitore della Coppa Volpi a Venezia per Jouer avec le feu e Palma d’oro a Cannes per La legge del mercato, Lindon concentra tutto sul volto, sulla voce, sulle micro-espressioni di un uomo che vede sgretolarsi la propria identità per un errore tanto casuale quanto devastante. Un’interpretazione fatta di controllo e cedimenti improvvisi, di rigidità che lentamente si incrina.
La regia dell’essenziale
A dirigere è Gilles Bourdos, che riduce all’osso gli elementi narrativi per amplificarne l’impatto. Il montaggio serrato accompagna i 77 minuti di corsa contro il tempo, trasformando un viaggio notturno in un vero e proprio thriller psicologico. Il dilemma è semplice e feroce: fuggire per salvare se stesso o assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie azioni.
Una clip esclusiva per entrare nella tensione
La clip esclusiva pubblicata da Sky TG24 anticipa perfettamente il cuore del film: un uomo fermo al volante, eppure in continuo movimento interiore. Poche parole, uno sguardo, una telefonata che pesa come una sentenza. È lì che La scelta di Joseph mostra la sua forza: raccontare l’eccezionale attraverso l’ordinario, trasformando una decisione privata in una questione universale.