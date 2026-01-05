Una clip esclusiva anticipa Song Sung Blue – Una melodia d’amore, in arrivo nei cinema italiani giovedì 8 gennaio , diretto da Craig Brewer e interpretato da Hugh Jackman e Kate Hudson. Ispirato a una storia vera, il film racconta due artisti ai margini che trasformano la passione per la musica di Neil Diamond in una forma di resistenza, amore e identità condivisa. Dal palco improvvisato ai grandi sogni, una storia di ostinazione, famiglia e canzoni che uniscono

Diretto da Craig Brewer e ispirato a una storia vera, Song Sung Blue racconta l’incontro tra Mike e Claire, due artisti di provincia che si muovono ai margini dello show business, tra locali improvvisati, sogni logori e una passione incrollabile per le canzoni di Neil Diamond. A interpretarli sono Hugh Jackman e Kate Hudson, qui lontani dall’icona e molto vicini all’umano: fragili, ostinati, affamati di pubblico più che di fama

La clip mostra uno dei primi snodi emotivi del film: il momento in cui la musica diventa linguaggio comune, spazio di riconoscimento reciproco, possibilità di riscatto. È qui che nasce l’identità di Lightning e Thunder, la loro “Neil Diamond Experience”, costruita più sulla dedizione che sul talento puro, più sulla comunità che sul successo.

Song Sung Blue è un film che parla di artisti che non smettono di crederci, di famiglie ricomposte, di sogni rattoppati con amore. Un racconto musicale che attraversa il desiderio di esibirsi, il bisogno di essere visti e la forza aggregante delle canzoni, capaci di unire generazioni, figli, spettatori e sconosciuti.

Distribuito in Italia da Universal Pictures, il film è stato presentato in anteprima internazionale all’American Film Institute e ha già raccolto consensi per le interpretazioni dei protagonisti e per l’uso emozionale del repertorio di Neil Diamond