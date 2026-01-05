Lavoreremo da grandi, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese

È online il trailer di Lavoreremo da grandi, il nuovo film di Antonio Albanese in uscita al cinema il 5 febbraio. Una commedia corale ambientata sulle rive di un lago, tra amicizie sgangherate, fallimenti esistenziali e una notte destinata a cambiare tutto. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero.

Da oggi è disponibile il trailer di Lavoreremo da grandi, il nuovo film di Antonio Albanese, che torna al cinema con una commedia corale capace di mescolare ironia, malinconia e disastri umani annunciati. Il film arriverà nelle sale dal 5 febbraio, distribuito da PiperFilm, con vendite internazionali affidate a PiperPlay.

Ambientato nello scenario apparentemente immutabile di un lago, Lavoreremo da grandi racconta una compagnia di uomini sconfitti, fragili, irrisolti, legati da un’amicizia che sembra più una forma di resistenza che una scelta. Il trailer anticipa toni da commedia nera, dialoghi affilati e un racconto che procede per accumulo di errori, fino a una notte destinata a stravolgere ogni equilibrio.

Una compagnia sgangherata, sull’orlo del disastro

Al centro della storia ci sono Beppe, Umberto e Gigi, tre amici che attendono l’arrivo di Toni, giovane appena tornato in libertà. Umberto è un musicista fallito con due separazioni alle spalle e un’azienda di famiglia mandata in rovina. Gigi, appena diseredato dalla zia, si presenta ubriaco e con una parrucca come gesto di protesta. Beppe è un idraulico con una madre ingombrante e una vita sentimentale inesistente.

Toni, figlio di Umberto, è un ragazzo brillante ma problematico, che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. Quattro uomini, quattro fragilità, un microcosmo che sembra destinato a restare sempre uguale. Finché qualcosa accade.

Una notte lunga, sbagliata, irresistibile

Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto su cui viaggiano i protagonisti investe qualcuno. O meglio: qualcosa che cambia tutto. Da quel momento parte una catena di scelte sbagliate, fughe improvvisate e tentativi goffi di rimediare, che trasforma la notte in una spirale di situazioni paradossali, incontri improbabili e colpi di scena.

Il trailer suggerisce un racconto serrato, quasi in tempo reale, che gioca sul contrasto tra il paesaggio quieto e l’implosione morale dei personaggi. Una commedia degli errori che guarda al grottesco, ma non rinuncia a una vena profondamente umana.

Cast, produzione e squadra creativa

Accanto ad Antonio Albanese, il cast vede Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Lavoreremo da grandi è scritto da Antonio Albanese e Piero Guerrera e prodotto da Palomar – a Mediawan Company e PiperFilm, in collaborazione con Making Movies & Events e Netflix.

La fotografia è firmata da Italo Petriccione, il montaggio da Davide Miele, mentre le musiche originali sono di Giovanni Sollima. Scenografia di Marco Belluzzi e Anna Ranci Ortigosa, costumi di Carola Fenocchio, casting a cura di Valentina Materiale.

Il film è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno del PR FESR Piemonte 2021–2027 – Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte.

Tra commedia e dramma

Dal trailer emerge una commedia che sembra muoversi sul filo tra risata e disincanto, in linea con una certa tradizione del cinema italiano che racconta l’età adulta come un traguardo mai davvero raggiunto. Lavoreremo da grandi promette di essere una storia di amicizia, colpa e sopravvivenza emotiva, dove crescere non significa migliorare, ma scegliere come affrontare il caos.