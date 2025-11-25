Una clip in esclusiva dal documentario Put Your Soul on Your Hand and Walk – Prendi in mano l’anima e cammina, diretto dalla cineasta iraniana Sepideh Farsi, nei cinema italiani dal 27 novembre con Wanted Cinema. Il film restituisce, attraverso le videochiamate tra la regista e la fotoreporter palestinese Fatma Hassouna, la vita quotidiana a Gaza sotto assedio. Una testimonianza urgente che diventa l’ultimo archivio visivo della reporter, uccisa in un attacco aereo

Una clip esclusiva dal documentario che racconta Gaza dall’interno

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di Put Your Soul on Your Hand and Walk – Prendi in mano l’anima e cammina, il nuovo e toccante documentario di Sepideh Farsi, regista iraniana riconosciuta per le sue opere di denuncia e profondamente legata alla libertà d’espressione nel suo Paese. Il film arriverà nelle sale italiane il 27 novembre, distribuito da Wanted Cinema.

La storia di Fatma Hassouna, la fotoreporter che camminava “con l’anima in mano”

Il cuore del documentario è la giovane fotoreporter palestinese Fatma Hassouna, 24 anni, che attraversava le rovine di Gaza per testimoniare ciò che accadeva davvero tra case distrutte, strade deserte e cecchini appostati. Ogni giorno, prima di uscire, ripeteva una frase che è diventata il titolo del film: “Ogni secondo, quando cammini per strada, metti l’anima in mano e cammina.”

Una forma di auto-incoraggiamento, ma anche un manifesto di resistenza civile.

Un film costruito sulle videochiamate: intimo, diretto, impossibile da dimenticare

Sepideh Farsi ha registrato per circa un anno le sue conversazioni con Fatma, a partire dall’aprile 2024. Le due donne si parlano, si sostengono, condividono paura, coraggio e quotidianità in un territorio segnato dalla distruzione. Il documentario diventa così un archivio privato e allo stesso tempo politico, che mostra senza filtri la disumanizzazione vissuta dalla popolazione palestinese durante l’invasione militare israeliana.

Quando la testimonianza diventa memoria: la morte di Fatma e la ferita che resta

Durante la lavorazione del film, Fatma Hassouna è stata uccisa in un attacco aereo, insieme a nove membri della sua famiglia. La tragedia ha scosso la comunità internazionale e trasformato le immagini raccolte da Farsi nell’ultimo testamento visivo della giovane reporter.

La regista sceglie di non edulcorare nulla: il film è un atto d’amore e denuncia, un urlo silenzioso contro l’oblio.

Un documentario necessario, urgente, da vedere in sala

Put Your Soul on Your Hand and Walk attraversa il confine tra testimonianza e cinema, lasciando emergere una storia che intreccia coraggio, dolore e lucidità. La clip esclusiva mostrata da Sky TG24 anticipa la forza emotiva del film e il valore del lavoro di Fatma: un invito a non distogliere lo sguardo.

Il documentario uscirà nelle sale il 27 novembre, confermando ancora una volta la potenza del cinema come archivio umano e politico.