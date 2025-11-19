Disponibili il trailer e il poster di Primavera, debutto alla regia cinematografica di Damiano Michieletto tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa. Aperte le prevendite per le anteprime del 14 dicembre in sale selezionate in tutta Italia. Nel cast Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, con Valentina Bellé e Stefano Accorsi. Il film arriverà nei cinema il 25 dicembre distribuito da Warner Bros Pictures

Da oggi sono disponibili il trailer e il poster di Primavera, esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto, tratto liberamente dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, vincitore del Premio Strega 2009. Contestualmente si aprono le prevendite per le anteprime speciali del film, previste domenica 14 dicembre in una selezione di cinema in tutta Italia. L’elenco completo delle sale aderenti è consultabile su primavera.alcinema.it.

Primavera, in arrivo nelle sale italiane dal 25 dicembre 2025 distribuito da Warner Bros Pictures, è interpretato da Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, con la partecipazione di Valentina Bellé e di Stefano Accorsi.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e ha ottenuto l’Audience Award for the Best International Feature al Chicago International Film Festival. La produzione è Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film; si tratta di una coproduzione italo-francese con Moana Films, in associazione con Paradise City Sales e con la partecipazione di Diaphana Distribution. L’opera è realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio tramite Lazio Cinema International – Avviso Pubblico (PR FESR 2021-2027), con il contributo della Regione Veneto (PR FESR 2021-2027) e il supporto della Fondazione Veneto Film Commission.

La sceneggiatura è firmata da Ludovica Rampoldi, autrice di lunga esperienza nel cinema e nelle serie italiane. La direzione della fotografia è affidata a Daria D’Antonio, mentre il montaggio è di Walter Fasano. Le musiche originali sono composte da Fabio Massimo Capogrosso e pubblicate da CAM Sugar. La scenografia è di Gaspare De Pascali, i costumi di Maria Rita Barbera e Gaia Calderone. Il suono in presa diretta è curato da Gianluca Scarlata.

Con l’uscita del trailer e del poster e con l’apertura delle prevendite, Primavera entra così nella fase finale del suo percorso verso il debutto nelle sale. Il film segna il passaggio di Michieletto dal mondo del teatro, dell’opera e della regia lirica a quello del cinema, inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera.