Su Sky TG24 una clip esclusiva di Shelby Oaks – Il covo del male, l’horror rivelazione firmato dal critico e creator Chris Stuckmann e prodotto da Mike Flanagan. Un debutto accolto con entusiasmo ai festival Fantasia e FrightFest, pronto a terrorizzare il pubblico italiano dal 19 novembre con un racconto che fonde found footage, trauma e paranoia

Shelby Oaks – Il covo del male: la clip esclusiva dell’horror rivelazione di Chris Stuckmann

Midnight Factory svela in anteprima una delle scene più inquietanti di Shelby Oaks – Il covo del male, l’horror scritto e diretto da Chris Stuckmann, tra i critici e content creator più seguiti al mondo. Il film, in arrivo nelle sale italiane dal 19 novembre distribuito da Plaion Pictures, è già stato salutato come una delle rivelazioni più potenti del cinema di genere recente, forte di ottimi riscontri ai festival Fantasia e FrightFest.

Prodotto da Mike Flanagan – autore di The Haunting, Doctor Sleep e La caduta della Casa degli Usher – il debutto di Stuckmann rielabora il linguaggio del found footage con un’estetica febbrile e immersiva, evocando suggestioni che vanno da The Blair Witch Project e Rec fino ai territori emotivi di Hereditary e The Conjuring.

Un caso unico: il film più finanziato della storia di Kickstarter

SHELBY OAKS – IL COVO DEL MALE è già un piccolo fenomeno: con oltre 14.000 sostenitori e 1,4 milioni di dollari raccolti, detiene il record come horror più finanziato di sempre su Kickstarter. Un entusiasmo che nasce anche dalla popolarità di Stuckmann, seguito da più di due milioni di utenti su YouTube, e dalla sua profonda conoscenza del linguaggio cinematografico.

Il regista ha infuso nel film molte delle proprie esperienze personali, segnate da un ambiente familiare religioso e oppressivo e dalla separazione dalla sorella. Un elemento che si riflette direttamente nel cuore emotivo del racconto.

La clip esclusiva “Terrori notturni”: il passato che ritorna

La scena mostrata in esclusiva su Sky TG24 – intitolata Terrore notturno – è un tuffo glaciale nella memoria di Mia. La protagonista racconta infatti che sin dall’infanzia la sorella Riley soffriva di incubi ricorrenti: la bambina diceva di vedere un uomo misterioso fuori dalla finestra del secondo piano. Nessuno, all’epoca, trovò alcuna traccia concreta, se non una crepa sul vetro, inspiegabile e inquietante.

Riley, arrivata a 13 anni, sembrava essersi lasciata tutto alle spalle. Ma quando Mia l’ha vista per l’ultima volta prima della scomparsa, lo sguardo della ragazza era tornato quello di un tempo: fisso, teso, come se avesse intuito che qualcosa stava per accadere. Le sue ultime parole non lasciano dubbi sulla natura della minaccia che la perseguitava:

«Mia, è tornato.»

Un dettaglio che, nella clip, risuona come un presagio sinistro, suggerendo che l’incubo dell’infanzia potrebbe non essersi mai spento.

Un viaggio nell’orrore tra paranoia, dolore e ossessione

La trama segue Mia dodici anni dopo la misteriosa sparizione di Riley: un giorno, un uomo si presenta alla sua porta, pronuncia una frase indecifrabile e si toglie la vita lasciandole una videocassetta consunta. È l’inizio di una discesa nell’oscurità che conduce alla città abbandonata di Shelby Oaks, luogo avvolto da un male rimasto sepolto troppo a lungo.

Qui, realtà e paranoia si confondono mentre il dolore personale diventa ossessione. Come sottolinea Stuckmann: “La paura non nasce solo da ciò che si vede, ma da ciò che non possiamo più controllare.”

In arrivo al cinema dal 19 novembre

Distribuito in Italia da Midnight Factory, Shelby Oaks – Il covo del male promette di essere uno degli horror più attesi dell’autunno. Un’opera che combina atmosfera, tensione psicologica e un uso calibrato del linguaggio found footage, segnando un debutto registico già accolto come una sorpresa del panorama internazionale.

Dal 19 novembre il male di Shelby Oaks attende il pubblico in sala. E, come anticipa questa clip esclusiva, l’incubo è appena iniziato.