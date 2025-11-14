Sicilia Express, il trailer con Ficarra e Picone

Ficarra e Picone hanno pubblicato il trailer ufficiale, visibile in apertura, di Sicilia Express, in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 5 dicembre. Nel cast della produzione anche Katia Follesa e Barbara Tabita

Salvo Ficarra e Valentino Picone (FOTO) sono tornati a lavorare con Netflix dopo il successo della serie Incastrati, composta da due stagioni per un totale di dodici episodi distribuiti tra il 2022 e il 2023. La coppia ha appena pubblicato il trailer ufficiale, visibile nel video in apertura, di Sicilia Express. La produzione potrà contare anche sulla presenza di Katia Follesa e Barbara Tabita. Il filmato ha offerto un primo sguardo sul lavoro raccontandone sinossi e personaggi.

La produzione, composta da cinque episodi, farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 5 dicembre. Questa la trama ufficiale distribuita da Netflix: “Racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio”. Barbara Tabita ha rilanciato la locandina ufficiale della produzione scrivendo sul suo profilo Instagram da oltre 50.000 follower: "La commedia di Natale che ogni fuori sede stava aspettando”.

Dal successo in TV ai numerosi film per il grande schermo, nel corso degli anni la coppia ha conquistato il pubblico ricevendo anche numerosi riconoscimenti prestigiosi da parte della critica, ricordiamo ad esempio il David dello spettatore per Il primo Natale, il Premio miglior commedia ai Nastri d’Argento per L’ora legale e il Premio Nastro d'argento speciale per La stranezza. Tra i loro film citiamo anche Il 7 e l’8, Andiamo a quel paese e Santocielo. Inoltre, la coppia ha preso parte anche a film di altri attori, come Chiedimi se sono felice e Fuga da Reuma Park di Aldo, Giovanni e Giacomo.