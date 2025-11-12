Toy Story 5, è uscito il primo teaser trailer del film

Il canale YouTube di Disney IT ha condiviso il primo teaser trailer di Toy Story 5, il nuovo capitolo di uno dei franchise cinematografici più amati e di maggior successo di sempre. Il film d'animazione farà il suo atteso debutto nel giugno del prossimo anno

L’era della tecnologia metterà fine a quella dei giocattoli? Il canale YouTube di Disney IT ha condiviso le prime immagini ufficiali della pellicola. Il teaser trailer, visibile in apertura, ha immediatamente incuriosito il pubblico. Dietro la macchina da presa Andrew Stanton, regista di WALL•E e Alla ricerca di Nemo. Presenti Kenna Harris come co-regista e Lindsey Collins nella produzione.

Il film d’animazione arriverà nelle sale cinematografiche italiane nel giugno del 2026, al momento sconosciuto l’esatto giorno di distribuzione. Tom Hanks tornerà a doppiare Woody nella versione originale del film, mentre Tim Allen e Joan Cusack presteranno nuovamente le loro voci a Buzz Lightyear e a Jessie. Annunciata anche la presenza di Conan O’Brien e Greta Lee. Stando a quanto riportato dalla Pixar, questa la sinossi ufficiale della pellicola: “Nel teaser, ai fan viene presentato il nuovo personaggio Lilypad, un tablet intelligente di alta tecnologia a forma di rana che rende il lavoro di Buzz, Woody, Jessie e di tutto il resto del gruppo esponenzialmente più difficile quando devono confrontarsi con la nuovissima minaccia al tempo libero”.

Come rilanciato dal The Hollywood Reporter, Andrew Stanton e Kenna Harris hanno dichiarato: "È stato un viaggio esilarante e toccante, alla scoperta di come la nostra squadra preferita di giocattoli tradizionali potrebbe rispondere al mondo tecnologico odierno, e siamo entusiasti di condividere questo primo sguardo con il pubblico".

La coppia ha poi parlato del ruolo del nuovo giocattolo Lilypad: “Avere la straordinariamente talentuosa Greta Lee che dà vita a Lilypad, bilanciando un tono giocosamente antagonista con umorismo e sentimento, è stato incredibile”. Toy Story è tra i franchise più amati da adulti e bambini, i suoi quattro film hanno incassato più di tre miliardi di dollari al botteghino internazionale. Ricordiamo anche lo spin-off Lightyear - La vera storia di Buzz uscito nel 2022.